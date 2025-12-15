Даже на краю света не спрятаться: что показали миру теракты в Австралии

Теракты в Австралии разрушили иллюзию безопасности — военный эксперт Дандыкин

Теракты в Австралии стали демонстрацией того, что в мире больше не существует удаленных и безопасных окраин, отметил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Прошедшие в Австралии вечером 14 декабря теракты спикер прокомментировал в эфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиднейская гавань

Эксперт обратил внимание, что атаки носят показательный характер и адресованы не только одной стране. По его словам, радикальные структуры целенаправленно выбирают места, которые традиционно считались спокойными и защищенными, чтобы подчеркнуть глобальный охват своей деятельности.

"И нет таких отдаленных уголков, может быть, кроме Антарктиды, где бы они не обосновались и не были. Если кто-то считает, что это это невозможно, сейчас нет уголков на Земле, где бы это не может случиться. Это тревожный звонок в Австралии, на который отреагировали в том числе и у нас", — отметил Дандыкин.

Он добавил, что подобные акции свидетельствуют о системной работе террористов, включающей идеологическую обработку и практическую подготовку. По его оценке, речь идет не о разрозненных эпизодах, а о выстроенной международной сети, которая последовательно расширяет свое присутствие и возможности.

