Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС

Венгрия боится остаться без Украины как буферной зоны — спецкор Pravda.Ru Асламова

Венгрия опасается не распада Украины, а отсутствия военного буфера между НАТО и Россией, отметила специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова. О причинах жесткой позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по украинскому вопросу она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Виктор Орбан

По словам Асламовой, в Венгрии широко распространен страх перед тем, что именно эта страна может оказаться на передовой линии возможного конфликта. Именно этим, по ее оценке, объясняется сопротивление Будапешта курсу Евросоюза по Украине и отказ поддерживать сценарии, которые могут приблизить Венгрию к прямому противостоянию с Россией.

"Они хотят только одного, они хотят, чтобы Украина хоть в каком-то виде сохранилась в качестве буфера, чтобы они не стали линией фронта. Они страшно боятся, что их выставят на линию фронта с Россией. У нас, кстати, есть такое ложное мнение, что якобы Венгрии было бы выгодно, что если вот Украина на много кусочков распадется, им типа достанется Закарпатье. Нет, в гробу они видели это Закарпатье", — подчеркнула Асламова.

