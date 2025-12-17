В Госдуме предрекли последствия размещения войск ЕС на Украине

Планы ЕС по сдерживанию России создают риск эскалации — депутат Колесник

Планы Евросоюза разместить свои войска на территории Украины могут привести к новой эскалации. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нато

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что представители США и Евросоюза на встречах с украинскими властями в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева. Они предполагают усиление вооруженных сил Украины и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

Колесник отметил, что обсуждения возможного размещения иностранных войск на территории Украины идут уже давно, однако пока нет никаких подтверждений того, что подобные инициативы получат официальный статус. По его словам, появившаяся в прессе информация больше похожа на предварительные договоренности, которые не имеют юридической силы.

"Пока рано говорить о каком-то окончательном документе. Да, могут просачиваться промежуточные договоренности, но это вовсе не значит, что они превратятся в официальный договор, подписанный уполномоченными лицами. Если появится реальный документ, который будет учитывать интересы России, тогда можно будет обсуждать его предметно. Но если под видом сдерживания на Украине начнут размещать иностранные войска, это неизбежно создаст крайне напряженную ситуацию даже после окончания боевых действий", — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что для России вопрос демилитаризации Украины остается ключевым, и присутствие любых вооруженных сил на ее территории будет восприниматься как потенциальная угроза. По словам Колесника, пока в возможных документах не отражены гарантии безопасности для России, обсуждать их содержание бессмысленно.

"Для нас принципиально важно, чтобы на территории Украины не было иностранных войск. Любые военные формирования, которые могут оказаться там, будут рассматриваться как потенциальные противники. А если в этих соглашениях нет ни слова о безопасности России, то это просто промежуточные бумаги, не имеющие ни политического, ни юридического значения", — заключил парламентарий.