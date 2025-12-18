Милитаризация Прибалтики набирает обороты: зачем Эстонии понадобилось усиливать армию

Страны НАТО становятся зависимы от военных расходов – военный эксперт Клупов

Развитие армии Эстонии связано прежде всего с выполнением обязательств перед НАТО, а не с реальными угрозами для страны. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Фото: commons.wikimedia.org by Spc. Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эстонский солдат

Ранее "Газета.ru" со ссылкой на бывшего начальника Генерального штаба Эстонии генерал-майора запаса Вейко-Велло Пальма сообщила, что вооруженные силы страны стали "реальной массовой армией".

Клупов отметил, что наращивание военного потенциала Эстонии связано не с внешней угрозой, а с обязательствами страны перед НАТО. По его словам, каждая страна альянса обязана поддерживать определенный уровень боеготовности и финансирования оборонного сектора, а также обеспечивать защиту интересов блока на своей территории и за ее пределами.

"Эстония — страна НАТО, у нее есть свои стандарты и обязательства. Она обязана направлять часть бюджета на вооружение и иметь армию, способную защищать территорию страны и интересы альянса, в том числе за его пределами", — пояснил Клупов.

Эксперт добавил, что наращивание вооружений не несет прямой угрозы для России, однако создает риски для самого альянса. По его словам, западные государства постепенно втягиваются в процесс милитаризации, который подчиняет себе экономику и делает страны зависимыми от оборонных расходов.

"Они готовятся к 2030 году, надеясь, что Россия на них нападет. Но на самом деле все происходит наоборот: экономика стран НАТО, перестраиваясь на военные рельсы, становится заложником военного бюджета и военной истерии по отношению к России", — отметил он.

Клупов подчеркнул, что такой курс уже приводит к ослаблению гражданского производства: крупные концерны переориентируют мощности на военные заказы, а промышленность Европы фактически становится зависимой от оборонных программ. По его мнению, остановить этот процесс будет крайне сложно, и последствия милитаризации проявятся после окончания конфликта на Украине, когда необходимость в таких масштабных военных расходах отпадет.