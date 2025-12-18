Не наркотики и не политика: Трамп проговорился о настоящей цели США в Венесуэле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Американские нефтяные компании утратили свои активы в Венесуэле после национализации, проведенной президентом Уго Чавесом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Флаг Венесуэлы
Фото: commons.wikimedia.org by Stefaniegbh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Венесуэлы

Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что хочет вернуть Соединенным Штатам якобы похищенные Венесуэлой права на нефть.

Литовкин отметил, что нефтяные активы в Венесуэле перешли под контроль государства еще при президенте Уго Чавесе. Тогда Каракас провел национализацию предприятий с американским капиталом, и именно этот шаг лишил Вашингтон доступа к венесуэльским месторождениям.

"Президент Венесуэлы Уго Чавес национализировал американские компании, которые владели нефтяными месторождениями. После этого они перешли под управление государства, и Вашингтон утратил контроль над этими ресурсами", — отметил Литовкин.

Эксперт подчеркнул, что нынешние заявления Дональда Трампа о “похищенных правах” на нефть связаны не с политикой, а с экономическими интересами США. Он напомнил, что американский лидер долгое время обвинял Каракас в наркоторговле, но теперь открыто признает, что речь идет о борьбе за энергоресурсы.

"Трамп раньше называл Венесуэлу страной кокаина, а ее президента — главой наркомафии. А теперь фактически признался, что главная цель — венесуэльская нефть. Сейчас Мадуро защищает свои суда военными кораблями и прорывает американскую блокаду", — пояснил Литовкин.

По его словам, Россия и Венесуэла сохраняют стратегическое партнерство, однако не связаны союзническими обязательствами. Он отметил, что почти вся военная техника Каракаса — российского производства: самолеты, системы ПВО, танки, артиллерия и стрелковое оружие. Москва, добавил Литовкин, продолжит оказывать Венесуэле политическую поддержку на международной арене, но в военных действиях участвовать не будет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
