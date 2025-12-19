Чужие среди своих: как иностранные боевики стали проблемой для ВСУ

Киев скрывает потери иностранных наемников на фронте — военный эксперт Михайлов

Киев теряет контроль над иностранными наемниками: их становится все труднее вербовать, а дисциплина на фронте стремительно падает. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что иностранные наемники прекратили подчиняться командиру 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

По словам Михайлова, Киев сталкивается с системным кризисом в управлении наемниками. Эксперт отметил, что украинские власти вынуждены идти на нарушения международного права, используя для вербовки боевиков собственные дипломатические представительства.

"Киевским властям становится все труднее находить новых наемников, поэтому они уже прибегают к помощи дипломатических миссий — посольств и дипкорпуса. Это свидетельствует о полном исчерпании внутренних ресурсов. Подобная практика фактически является международным преступлением. В разных странах мира такие вербовочные центры уже неоднократно выявлялись и закрывались", — пояснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что командование ВСУ намеренно скрывает участие иностранных боевиков и реальные масштабы их потерь, опасаясь репутационных последствий. По словам эксперта, признание присутствия наемников поставило бы под сомнение законность действий Киева и ослабило бы поддержку со стороны западных партнеров.

"Для киевского режима наемники — это бельмо, о котором предпочитают не говорить. Чтобы избежать утечек информации, тела погибших стараются скрывать от российской стороны. Известны случаи, когда раненых добивали дронами, чтобы уничтожить следы участия иностранных граждан. Все это делается для того, чтобы минимизировать любую информацию о наемниках", — отметил эксперт.

Михайлов добавил, что поток наемников из Европы практически иссяк, и теперь Киев активно вербует боевиков из Латинской Америки и других бедных регионов. Он подчеркнул, что многие из них быстро понимают, что оказались втянутыми в заведомо проигранный конфликт, и стараются покинуть зону боевых действий.