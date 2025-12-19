Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Внук Васильевой пережил сильный стресс из-за мошенников
Риск тромбоза возрастает при перелётах дольше четырёх часов — врач Мясников
В системах городского отопления Швеции применяют биомассу и отходы — PoznatSvet
В российских регионах наблюдается рост предложений работы в удалённом формате
Архангельская область демонстрирует успехи в рыбной отрасли
В Казахстане протестировали новый вид спутниковой связи на LTE-смартфонах
Лазарев считает, что Кудрявцевой не стоит менять причёску
Очистка унитаза от известкового налёта требует обработки бачка и ободка — Chip

Чужие среди своих: как иностранные боевики стали проблемой для ВСУ

Киев скрывает потери иностранных наемников на фронте — военный эксперт Михайлов
Силовые структуры » Военные новости

Киев теряет контроль над иностранными наемниками: их становится все труднее вербовать, а дисциплина на фронте стремительно падает. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что иностранные наемники прекратили подчиняться командиру 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

По словам Михайлова, Киев сталкивается с системным кризисом в управлении наемниками. Эксперт отметил, что украинские власти вынуждены идти на нарушения международного права, используя для вербовки боевиков собственные дипломатические представительства.

"Киевским властям становится все труднее находить новых наемников, поэтому они уже прибегают к помощи дипломатических миссий — посольств и дипкорпуса. Это свидетельствует о полном исчерпании внутренних ресурсов. Подобная практика фактически является международным преступлением. В разных странах мира такие вербовочные центры уже неоднократно выявлялись и закрывались", — пояснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что командование ВСУ намеренно скрывает участие иностранных боевиков и реальные масштабы их потерь, опасаясь репутационных последствий. По словам эксперта, признание присутствия наемников поставило бы под сомнение законность действий Киева и ослабило бы поддержку со стороны западных партнеров.

"Для киевского режима наемники — это бельмо, о котором предпочитают не говорить. Чтобы избежать утечек информации, тела погибших стараются скрывать от российской стороны. Известны случаи, когда раненых добивали дронами, чтобы уничтожить следы участия иностранных граждан. Все это делается для того, чтобы минимизировать любую информацию о наемниках", — отметил эксперт.

Михайлов добавил, что поток наемников из Европы практически иссяк, и теперь Киев активно вербует боевиков из Латинской Америки и других бедных регионов. Он подчеркнул, что многие из них быстро понимают, что оказались втянутыми в заведомо проигранный конфликт, и стараются покинуть зону боевых действий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство, цветоводство
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Последние материалы
Киев скрывает потери иностранных наемников на фронте — военный эксперт Михайлов
Отказ от банковских СМС лишает операторов до 25 млрд рублей в год — Муртазин
Внук Васильевой пережил сильный стресс из-за мошенников
Теплая одежда нужна собакам на прогулке с больными суставами — кинолог Голубев
Риск тромбоза возрастает при перелётах дольше четырёх часов — врач Мясников
ЕС провалил план по краже российских активов. Что дальше
В системах городского отопления Швеции применяют биомассу и отходы — PoznatSvet
Жим лежа задействует грудь плечи и трицепс — Boa Forma
Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд
Таксистам разрешили ездить на иномарках по квоте 25%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.