Взрыв под днищем показал слабое место: в России заговорили о новых мерах защиты военных

Гибель высокопоставленного военного в центре Москвы вновь поставила вопрос о базовой безопасности представителей силового блока. Трагедия показала, что даже стандартные меры предосторожности могут оказаться решающими, если речь идёт о целенаправленных атаках. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Колесник.
Утром 22 декабря на улице Ясеневой был подорван автомобиль, в результате чего погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых сил РФ. По данным следствия, взрывное устройство было установлено под днищем машины и приведено в действие дистанционно. Полученные травмы оказались смертельными.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает необходимым пересмотреть подход к личной безопасности высокопоставленных военных и представителей Министерства обороны, пишет Газета.Ru.
Он выступил за обязательное обучение водителей и охраны первичным антитеррористическим действиям. В их число входит визуальный осмотр автомобиля перед поездкой и после неё.
Особое внимание депутат предложил уделить использованию специальных зеркал для проверки днища машины. По его мнению, такие меры должны стать стандартной практикой и не рассматриваться как избыточные. Колесник подчеркнул, что внимательность и регулярные проверки способны снизить риски при целенаправленных атаках.
"Надо генералам этим давать, чтобы осматривали днище машины, зеркала. Чтобы были обученные их водители первичным, хотя бы антитеррористическим действиям", — подчеркнул Андрей Колесник.
Парламентарий также заявил, что спецслужбы будут выяснять, каким образом могла произойти утечка информации о месте жительства погибшего генерала. По его словам, подобные преступления редко совершаются случайно и требуют точных данных о маршрутах и распорядке дня.
Колесник отметил, что за установку взрывного устройства под автомобиль законодательством предусмотрено наказание не менее 20 лет лишения свободы. Он также указал, что к подобным действиям нередко привлекают наиболее уязвимые группы населения — подростков и пожилых людей, которых могут использовать вслепую.
Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, затем Военную академию бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского и Военную академию Генерального штаба. В 2024 году указом президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Сарваров принимал участие в боевых действиях в Чечне, Осетии, Сирии и на Украине. Его гибель стала одним из самых резонансных инцидентов, связанных с безопасностью представителей военного командования в России за последнее время.
200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.