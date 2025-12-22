Взрыв под днищем показал слабое место: в России заговорили о новых мерах защиты военных

Депутат Колесник предложил обучить генералов осмотру машин от взрывчатки

Гибель высокопоставленного военного в центре Москвы вновь поставила вопрос о базовой безопасности представителей силового блока. Трагедия показала, что даже стандартные меры предосторожности могут оказаться решающими, если речь идёт о целенаправленных атаках. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Здание Госдумы РФ

Утром 22 декабря на улице Ясеневой был подорван автомобиль, в результате чего погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых сил РФ. По данным следствия, взрывное устройство было установлено под днищем машины и приведено в действие дистанционно. Полученные травмы оказались смертельными.

Предложения по усилению мер безопасности

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает необходимым пересмотреть подход к личной безопасности высокопоставленных военных и представителей Министерства обороны, пишет Газета.Ru.

Он выступил за обязательное обучение водителей и охраны первичным антитеррористическим действиям. В их число входит визуальный осмотр автомобиля перед поездкой и после неё.

Особое внимание депутат предложил уделить использованию специальных зеркал для проверки днища машины. По его мнению, такие меры должны стать стандартной практикой и не рассматриваться как избыточные. Колесник подчеркнул, что внимательность и регулярные проверки способны снизить риски при целенаправленных атаках.

"Надо генералам этим давать, чтобы осматривали днище машины, зеркала. Чтобы были обученные их водители первичным, хотя бы антитеррористическим действиям", — подчеркнул Андрей Колесник.

Версии следствия и возможная утечка данных

Парламентарий также заявил, что спецслужбы будут выяснять, каким образом могла произойти утечка информации о месте жительства погибшего генерала. По его словам, подобные преступления редко совершаются случайно и требуют точных данных о маршрутах и распорядке дня.

Колесник отметил, что за установку взрывного устройства под автомобиль законодательством предусмотрено наказание не менее 20 лет лишения свободы. Он также указал, что к подобным действиям нередко привлекают наиболее уязвимые группы населения — подростков и пожилых людей, которых могут использовать вслепую.

Биография погибшего генерала

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, затем Военную академию бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского и Военную академию Генерального штаба. В 2024 году указом президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Сарваров принимал участие в боевых действиях в Чечне, Осетии, Сирии и на Украине. Его гибель стала одним из самых резонансных инцидентов, связанных с безопасностью представителей военного командования в России за последнее время.