Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оспаривание размера пенсии начинается с письменного обращения в СФР — юрист Биткова
40% сотрудников компаний оказались в зоне риска выгорания в 2025 - эксперт Зеленкова
Депутат Делягин предложил создать патриотический шутер уровня AAA
Учёные Университета Аризоны зафиксировали колонизацию микробов на лаве в Исландии
Торф, компост и перлит названы основными компонентами грунта для рассады
Новый центр НАТО в Румынии — часть подготовки к войне с РФ — аналитик Герасимов
Змеи используют несколько типов движения, включая планирование и сайдвиндинг — Popsci
Мошенники начали продавать ИИ-поддельные билеты на Щелкунчик — эксперт Горбунов
Покупку вторички выгоднее планировать на лето 2026 года — эксперт Трепольский

Взрыв под днищем показал слабое место: в России заговорили о новых мерах защиты военных

Депутат Колесник предложил обучить генералов осмотру машин от взрывчатки
Силовые структуры

Гибель высокопоставленного военного в центре Москвы вновь поставила вопрос о базовой безопасности представителей силового блока. Трагедия показала, что даже стандартные меры предосторожности могут оказаться решающими, если речь идёт о целенаправленных атаках. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Здание Госдумы РФ
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Здание Госдумы РФ

Утром 22 декабря на улице Ясеневой был подорван автомобиль, в результате чего погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых сил РФ. По данным следствия, взрывное устройство было установлено под днищем машины и приведено в действие дистанционно. Полученные травмы оказались смертельными.

Предложения по усилению мер безопасности

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает необходимым пересмотреть подход к личной безопасности высокопоставленных военных и представителей Министерства обороны, пишет Газета.Ru.

Он выступил за обязательное обучение водителей и охраны первичным антитеррористическим действиям. В их число входит визуальный осмотр автомобиля перед поездкой и после неё.

Особое внимание депутат предложил уделить использованию специальных зеркал для проверки днища машины. По его мнению, такие меры должны стать стандартной практикой и не рассматриваться как избыточные. Колесник подчеркнул, что внимательность и регулярные проверки способны снизить риски при целенаправленных атаках.

"Надо генералам этим давать, чтобы осматривали днище машины, зеркала. Чтобы были обученные их водители первичным, хотя бы антитеррористическим действиям", — подчеркнул Андрей Колесник.

Версии следствия и возможная утечка данных

Парламентарий также заявил, что спецслужбы будут выяснять, каким образом могла произойти утечка информации о месте жительства погибшего генерала. По его словам, подобные преступления редко совершаются случайно и требуют точных данных о маршрутах и распорядке дня.

Колесник отметил, что за установку взрывного устройства под автомобиль законодательством предусмотрено наказание не менее 20 лет лишения свободы. Он также указал, что к подобным действиям нередко привлекают наиболее уязвимые группы населения — подростков и пожилых людей, которых могут использовать вслепую.

Биография погибшего генерала

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, затем Военную академию бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского и Военную академию Генерального штаба. В 2024 году указом президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Сарваров принимал участие в боевых действиях в Чечне, Осетии, Сирии и на Украине. Его гибель стала одним из самых резонансных инцидентов, связанных с безопасностью представителей военного командования в России за последнее время.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Красота и стиль
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Квантовый подход снизил нагрузку на ИИ-сети — учёные из политеха Вирджинии Александр Рощин Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Депутат Делягин предложил создать патриотический шутер уровня AAA
Учёные Университета Аризоны зафиксировали колонизацию микробов на лаве в Исландии
Торф, компост и перлит названы основными компонентами грунта для рассады
Новый центр НАТО в Румынии — часть подготовки к войне с РФ — аналитик Герасимов
Змеи используют несколько типов движения, включая планирование и сайдвиндинг — Popsci
Квантовый подход снизил нагрузку на ИИ-сети — учёные из политеха Вирджинии
Мошенники начали продавать ИИ-поддельные билеты на Щелкунчик — эксперт Горбунов
Подмена доменов в открытках приводит к краже паролей — Дмитрий Долгов
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Покупку вторички выгоднее планировать на лето 2026 года — эксперт Трепольский
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.