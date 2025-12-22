В Госдуме оценили слова генсека НАТО о возможной отправке войск ЕС на Украину

Рютте проверяет реакцию РФ словами о вводе войск на Украину — депутат Колесник

Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможной отправке войск на Украину направлены на попытку прощупать реакцию России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Ранее газета Bild со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте сообщила о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для обеспечения защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей, когда они будут достигнуты.

Колесник отметил, что заявления Рютте о возможной отправке войск на Украину не несут реальной угрозы России и направлены скорее на демонстрацию политической активности. По его словам, подобные инициативы звучат не впервые и служат проверкой реакции Москвы.

"Похоже, Рютте воображает себя провидцем — будто бы ему известно, когда и чем завершится конфликт, и сохранится ли украинская государственность. Если события будут развиваться по сценарию, который выстраивает НАТО, не факт, что у него вообще останется возможность куда-либо направлять военные контингенты. Подобные заявления он делает уже не впервые, пытаясь прощупать реакцию России", — заявил парламентарий.

Депутат добавил, что российские вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи и не обращают внимания на подобные заявления западных политиков. По словам парламентария, военная риторика представителей НАТО утратила прежнее влияние, а действия России на фронте говорят сами за себя.