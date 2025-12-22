Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
40% сотрудников компаний оказались в зоне риска выгорания в 2025 - эксперт Зеленкова
Депутат Делягин предложил создать патриотический шутер уровня AAA
Учёные Университета Аризоны зафиксировали колонизацию микробов на лаве в Исландии
Торф, компост и перлит названы основными компонентами грунта для рассады
Змеи используют несколько типов движения, включая планирование и сайдвиндинг — Popsci
Мошенники начали продавать ИИ-поддельные билеты на Щелкунчик — эксперт Горбунов
Покупку вторички выгоднее планировать на лето 2026 года — эксперт Трепольский
Новая пайка снижает риск трещин керамической головки эндопротеза
Рютте проверяет реакцию РФ словами о вводе войск на Украину — депутат Колесник

НАТО укрепляет южный фланг: зачем нужен новый военный центр в Румынии

Новый центр НАТО в Румынии — часть подготовки к войне с РФ — аналитик Герасимов
Силовые структуры » Военные новости

Создание координационного центра НАТО в Румынии отражает подготовку Запада к возможной войне против России. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Флаг Румынии
Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Румынии

Ранее портал DefenseRomania сообщил, что с января 2026 года в Румынии начнет работу второй крупнейший координационный центр Североатлантического альянса по транзиту военной техники.

Герасимов отметил, что открытие центра НАТО в Румынии — это элемент системной подготовки альянса к будущему конфликту с Россией. По его словам, Запад стремится закрепить военное присутствие вблизи российских границ и создать условия для возможного ввода войск на территорию Украины.

"Этот центр — часть подготовки к будущей войне Европейского Союза против России. Сейчас НАТО стремится остановить нас на линии боевого соприкосновения и навязать мир на выгодных для себя условиях. После этого альянс может ввести войска на Украину, чтобы установить контроль над частью ее территории и ресурсов", — заявил он.

Эксперт добавил, что Россия не рассматривает подобные действия как фактор, требующий немедленного военного ответа. Вместо этого страна сосредоточена на достижении устойчивого мира и укреплении собственных оборонных возможностей.

"Россия не будет реагировать на подобные мелкие действия. Наша цель — укрепление собственных возможностей и достижение справедливого мира, как обозначил президент. Само создание центра лишь подтверждает, что в Европе продолжают исходить из сценария возможной войны против России", — заключил военный аналитик.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Квантовый подход снизил нагрузку на ИИ-сети — учёные из политеха Вирджинии Александр Рощин Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
