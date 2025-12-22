НАТО укрепляет южный фланг: зачем нужен новый военный центр в Румынии

Новый центр НАТО в Румынии — часть подготовки к войне с РФ — аналитик Герасимов

Создание координационного центра НАТО в Румынии отражает подготовку Запада к возможной войне против России. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Румынии

Ранее портал DefenseRomania сообщил, что с января 2026 года в Румынии начнет работу второй крупнейший координационный центр Североатлантического альянса по транзиту военной техники.

Герасимов отметил, что открытие центра НАТО в Румынии — это элемент системной подготовки альянса к будущему конфликту с Россией. По его словам, Запад стремится закрепить военное присутствие вблизи российских границ и создать условия для возможного ввода войск на территорию Украины.

"Этот центр — часть подготовки к будущей войне Европейского Союза против России. Сейчас НАТО стремится остановить нас на линии боевого соприкосновения и навязать мир на выгодных для себя условиях. После этого альянс может ввести войска на Украину, чтобы установить контроль над частью ее территории и ресурсов", — заявил он.

Эксперт добавил, что Россия не рассматривает подобные действия как фактор, требующий немедленного военного ответа. Вместо этого страна сосредоточена на достижении устойчивого мира и укреплении собственных оборонных возможностей.

"Россия не будет реагировать на подобные мелкие действия. Наша цель — укрепление собственных возможностей и достижение справедливого мира, как обозначил президент. Само создание центра лишь подтверждает, что в Европе продолжают исходить из сценария возможной войны против России", — заключил военный аналитик.