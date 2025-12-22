Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Перелом под Волчанском: что означает освобождение Вильчи для хода СВО

Силовые структуры » Военные новости

Освобождение поселка Вильча стало очередным подтверждением изменения обстановки на Харьковском направлении и успеха российских войск в развитии наступления. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт, политолог Петр Колчин.

Военные РФ
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные РФ

Ранее Telegram-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север", сообщил, что российские силы взяли под контроль поселок городского типа Вильча в Харьковской области.

Колчин отметил, что взятие Вильчи стало важным эпизодом в развитии наступления на Харьковском направлении и показало изменение общей динамики специальной военной операции. По его словам, ранее бои в этом районе носили крайне ожесточенный характер, а украинская сторона концентрировала здесь значительные резервы, чтобы сдержать российские силы.

"Мы видим, как динамика в Волчанске стремительно меняется. На протяжении многих месяцев этот участок был ареной интенсивных боев, Киев бросал туда значительные резервы, чтобы удержать позиции. Теперь темпы наступления изменились, Волчанск освобожден, и этот успех наши бойцы развивают. Это демонстрирует общие изменения на Харьковском направлении и подтверждает, что, как отмечал президент, российская армия наступает по всей линии боевых соприкосновений, беря даже самые сложные рубежи", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что дальнейшие действия российских войск, вероятно, будут направлены на укрепление обороны в районе Волчанска и развитие наступления на южных участках, в частности вдоль реки Северский Донец.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
