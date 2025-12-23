Гениально и просто: как российская система Одуванчик защищает бронетехнику от дронов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов
Силовые структуры » Военные новости

Новая система защиты танков под названием "одуванчик" предотвращает поражение брони дронами-камикадзе, обеспечивая их подрыв на безопасном расстоянии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России Рустем Клупов.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ранее испанское издание 20 Minutos оценило эффективность пассивной защиты типа "одуванчик", которую начали получать российские танки. Конструкция способна прикрыть бронетехнику от ударов дронами-камикадзе.

По словам Клупова, система "одуванчик" относится к пассивным средствам антидроновой защиты и предназначена для того, чтобы не позволить беспилотнику нанести прямое повреждение броне. Она представляет собой конструкцию из металлических стержней, закрепленных перпендикулярно к корпусу танка, благодаря чему внешне напоминает шар с многочисленными иголками.

"Это усовершенствованный вариант пассивной антидроновой защиты, разработанный на основе уже применявшихся ранее систем. Ее основная цель — снизить уязвимость танка при атаке беспилотников и не допустить прямого контакта боеприпаса с броней. Такая конструкция защищает технику от поджога, пробития и других видов поражения, обеспечивая дополнительный рубеж безопасности для экипажа", — пояснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что подобные разработки отражают быстрое развитие средств защиты бронетехники в зоне боевых действий. По его словам, такие решения создаются непосредственно на основе реального боевого опыта и постоянно дорабатываются. 

"Активное внимание к таким разработкам показывает, что российский боевой опыт сегодня вызывает большой интерес за рубежом. На данный момент именно Россия располагает наиболее передовыми наработками в этой сфере. Развитие подобных технологий продолжается, и многие из них пока остаются засекреченными", — заключил Клупов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов
