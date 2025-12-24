Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Громкие заявления обернулись проблемой: как информационная спешка помогает противнику

Преждевременные заявления об успехах СВО на руку противнику — военный эксперт Живов
Преждевременные заявления о взятии городов создают риски для российских подразделении и играют на руку противнику, считает политолог, военныи волонтер, публицист, председатель Общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов. О ситуации в регионе эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Снайпер ВС РФ
Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Живов, комментируя ситуацию вокруг Купянска, обратил внимание на проблему информационного опережения реального военного закрепления. По его словам, поспешные публичные заявления формируют у противника стимул для контратак и осложняют обстановку для подразделении на земле.

"Заявили уже везде, и теперь, когда кто-то комментирует, что там не совсем все так, как выглядит, это как будто попытки дискредитации наших вооруженных сил", — отметил эксперт.

Он добавил, что давление сроков и ожидании подталкивает к преждевременным формулировкам, которые не всегда отражают реальную ситуацию на фронте.

"Естественно, все торопятся освободить Донбасс. Торопятся поскорее выполнить задачи, поставленные президентом. И, заскакивая там в город, занимая его, сразу же озвучивают, что все, взято", — пояснил Живов.

Полная запись разговора с Алексеем Живовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
