В Санкт-Петербурге отметили День создания Северо-Западного казачьего войска

Силовые структуры » Военные новости

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная конференция, приуроченная ко Дню создания Северо-Западного казачьего войска.

Торжественный молебен в Казанском кафедральном соборе
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Торжественный молебен в Казанском кафедральном соборе

Мероприятие объединило представителей органов власти, общественных организаций, духовенства и казачества.

Молитва и духовное начало торжеств

Праздничные мероприятия начались в Казанском кафедральном соборе, где был совершён молебен и чин освящения походной войсковой иконы. После богослужения состоялось торжественное открытие конференции, которое сопровождалось выступлением хора Академии музыки Светланы Бедюх — символичным напоминанием о культурных и духовных традициях казачества.

Казаки — опора общества

В рамках конференции был зачитан поздравительный адрес атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова. С приветственным словом от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выступил председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города Олег Капитанов. В поздравлениях подчёркивалась значимость казачества как фактора межнационального согласия, патриотического воспитания и общественной стабильности.

Почётные гости и общественный диалог

Среди почётных гостей конференции — директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Игорь Жуков, а также председатель президиума регионального отделения общероссийской общественной организации "Офицеры России", старший генерал-инспектор Ленинградского военного округа генерал-майор Сергей Верёвкин. В своих выступлениях они отметили вклад казаков в развитие гражданского общества и взаимодействие с ветеранскими и патриотическими структурами.

Итоги двух лет и вызовы развития

Атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Буга в своём докладе подвёл итоги двухлетней работы войска. Он рассказал о достигнутых результатах, выстроенной системе взаимодействия с органами власти и общественными организациями, а также обозначил проблемы, которые сдерживают реализацию Стратегии госполитики в отношении казачества на территории Северо-Западного федерального округа. В завершение выступления атаман поблагодарил казаков за службу и поздравил их со второй годовщиной со дня создания войска.

Новые соглашения и символы единства

Важной частью конференции стало подписание соглашений о сотрудничестве с региональным отделением Ассоциации ветеранов СВО и региональным отделением общероссийской организации "Офицеры России". Эти договорённости направлены на совместную работу в сфере патриотического воспитания, поддержки ветеранов и укрепления общественной безопасности.

Кроме того, в честь Дня войска представители "Офицеров России" вручили казакам знамя с ликом духовного покровителя войска — святого благоверного князя Александра Невского.

Награды за службу и верность традициям

Завершилась конференция церемонией награждения особо отличившихся казаков. Им были вручены награды Всероссийского казачьего общества и войсковые знаки отличия — за активную общественную деятельность, вклад в развитие казачества и служение Отечеству.

Проведённая конференция стала не только праздничным событием, но и площадкой для обсуждения актуальных задач развития казачества в Северо-Западном регионе, подтвердив его роль как важного общественного и патриотического института современной России.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
