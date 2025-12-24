Лакомый кусок, который нельзя откусить: что мешает ЕС попытаться атаковать Калининград

ЕС неспособен атаковать Калининград — военный эксперт Михайлов

Атака Евросоюза на Калининградскую область невозможна — у объединения просто нет для этого ресурсов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининград, Россия

Ранее Dialogue Works со ссылкой на отставного американского разведчика Скотта Риттера сообщило, что если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, ответ России будет незамедлительным и жестким.

По словам Михайлова, несмотря на периодические заявления европейских политиков о "возврате" Калининграда, реальных оснований для силового сценария нет. Эксперт подчеркнул, что ни одно государство ЕС не способно вести военные действия против России.

"Теоретически, конечно, можно рассматривать любые сценарии, но лично я никогда не верил в реальные возможности Евросоюза приступить к прямым боевым действиям против России. Калининградская область, безусловно, для них лакомый регион, но итоги Второй мировой войны признаны всеми ключевыми государствами мира и не подлежат пересмотру", — отметил он.

Эксперт добавил, что единственное, на что способны страны ЕС, — это дестабилизация обстановки в регионе. По словам эксперта, западные государства могут ограничивать передвижение российских судов или устраивать провокации у границ, однако на реальную атаку не решатся.

"Ни одно европейское государство не готово решиться на военные действия против Калининграда. В регионе сосредоточена одна из самых мощных группировок российских войск — от систем противовоздушной и противоракетной обороны до оперативно-тактических ракетных комплексов. Поэтому любые разговоры о возможном нападении остаются лишь политическими спекуляциями", — заключил Михайлов.