Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепты необычных новогодних салатов с говядиной, камамбером и морепродуктами
В Санкт-Петербурге отметили День создания Северо-Западного казачьего войска
Безопасный способ открытия шампанского описал травматолог Дьячков
Технологический суверенитет выявил дефицит кадров — юрист Панкратов
Бежевые диваны букле теряют популярность: в 2026 году их заменяет цветной вельвет
Маска из овсянки и миндального масла подходит для сухой кожи — Be Beautiful
Иван Охлобыстин заявил, что не хочет участвовать в "клюкве"
Непоследовательное воспитание детей может привести к трагедии — психолог Абравитова
Операторы зарядок теряют до 8 тыс евро из-за краж кабелей — AUTO BILD

Лакомый кусок, который нельзя откусить: что мешает ЕС попытаться атаковать Калининград

ЕС неспособен атаковать Калининград — военный эксперт Михайлов
Силовые структуры » Военные новости

Атака Евросоюза на Калининградскую область невозможна — у объединения просто нет для этого ресурсов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Калининград, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград, Россия

Ранее Dialogue Works со ссылкой на отставного американского разведчика Скотта Риттера сообщило, что если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, ответ России будет незамедлительным и жестким.

По словам Михайлова, несмотря на периодические заявления европейских политиков о "возврате" Калининграда, реальных оснований для силового сценария нет. Эксперт подчеркнул, что ни одно государство ЕС не способно вести военные действия против России.

"Теоретически, конечно, можно рассматривать любые сценарии, но лично я никогда не верил в реальные возможности Евросоюза приступить к прямым боевым действиям против России. Калининградская область, безусловно, для них лакомый регион, но итоги Второй мировой войны признаны всеми ключевыми государствами мира и не подлежат пересмотру", — отметил он.

Эксперт добавил, что единственное, на что способны страны ЕС, — это дестабилизация обстановки в регионе. По словам эксперта, западные государства могут ограничивать передвижение российских судов или устраивать провокации у границ, однако на реальную атаку не решатся.

"Ни одно европейское государство не готово решиться на военные действия против Калининграда. В регионе сосредоточена одна из самых мощных группировок российских войск — от систем противовоздушной и противоракетной обороны до оперативно-тактических ракетных комплексов. Поэтому любые разговоры о возможном нападении остаются лишь политическими спекуляциями", — заключил Михайлов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Грюйер и пармезан создают румяную корочку при запекании
Еда и рецепты
Грюйер и пармезан создают румяную корочку при запекании
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Технологический суверенитет выявил дефицит кадров — юрист Панкратов
Бежевые диваны букле теряют популярность: в 2026 году их заменяет цветной вельвет
Маска из овсянки и миндального масла подходит для сухой кожи — Be Beautiful
Иван Охлобыстин заявил, что не хочет участвовать в "клюкве"
Непоследовательное воспитание детей может привести к трагедии — психолог Абравитова
Пыль на листьях растений снижает фотосинтез и ухудшает рост
Операторы зарядок теряют до 8 тыс евро из-за краж кабелей — AUTO BILD
Решение по финансированию Украины привело к расколу в ЕС — политолог Оленченко
Кошки запоминают людей после повторных встреч или испуга — Scientific Reports
Праздничные ярмарки удваивают выручку — CNBC Make It
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.