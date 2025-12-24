За кулисами переговоров: что может стать реальным выходом из украинского конфликта

Европа исчерпала ресурсы для поддержки Киева — военный эксперт Дандыкин

Скорое завершение украинского конфликта возможно лишь при условии учета российских интересов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Рэя Макговерна сообщило, что Владимир Зеленский вскоре лишится возможностей продолжать украинский конфликт.

Дандыкин отметил, что заявления о возможном завершении конфликта на Украине звучат не впервые, однако их реализация напрямую зависит от содержания будущих договоренностей. По его словам, говорить о мире можно будет лишь тогда, когда при обсуждении будут учтены интересы России, а не только требования киевского режима и его западных союзников.

"У меня есть осторожный оптимизм, но все зависит от того, о чем договорятся и будут ли учтены наши интересы, а не только интересы Киева. Это самое главное. В остальном тех средств, которые им удалось собрать в Европе, хватит ненадолго. Ситуация с людским ресурсом у них крайне тяжелая", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что украинская армия испытывает серьезные трудности, тогда как позиции российских войск продолжают укрепляться. По словам эксперта, события на фронте развиваются в пользу России, и именно следующий год станет решающим для исхода специальной военной операции.

"Наши успехи на всех участках специальной военной операции очевидны и продолжают нарастать. Следующий год будет определяющим прежде всего для России, тогда как возможности Европы по поддержке Киева практически исчерпаны", — заключил Дандыкин.