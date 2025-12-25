Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эмоциональное истощение усиливает конфликты между людьми

Новая реальность на сумском направлении: что заставляет ВСУ отступать вглубь территории

Россия создает буферную зону на сумском направлении – военный эксперт Бижев
Отступление украинских сил связано с большими потерями и стремлением избежать окружения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, кандидат технических наук, генерал-лейтенант запаса Бижев Айтеч.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что подразделения нескольких бригад ВСУ и спецназ погранслужбы отступают вглубь Сумской области.

Бижев отметил, что активные боевые действия на сумском направлении сопровождаются последовательным продвижением российских сил вглубь территории противника. По его словам, цель операции — создание буферной зоны для защиты приграничных регионов России. Эксперт подчеркнул, что отступление украинских подразделений свидетельствует о серьезных потерях и попытке избежать окружения.

"Боевые действия на этом направлении идут активно. Российские войска последовательно продвигаются вглубь территории противника, формируя буферную зону. Поскольку украинские подразделения несут значительные потери, для них единственным выходом остается отступление, чтобы избежать окружения, уничтожения или плена. Мы движемся вперед настойчиво и последовательно по всему фронту сумского направления, и обстановка в целом складывается в нашу пользу", — пояснил он.

Военный эксперт добавил, что российские подразделения действуют слаженно и в тесном взаимодействии между различными родами войск, что позволяет эффективно реализовывать поставленные задачи и удерживать инициативу на ключевых участках фронта.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
