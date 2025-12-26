Оружие, которое не остановить: что делает российские подлодки Ясень угрозой для НАТО

США не могут перехватить вооружение подлодок Ясень — военный эксперт Михайлов

Российские атомные подлодки типа "Ясень" обладают уникальными возможностями и представляют собой одно из самых грозных средств Военно-морского флота России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомная подводная лодка USS Plunger

Ранее американский эксперт Брент Иствуд в статье для 19FortyFive сообщил, что российские подлодки типа "Ясень" представляют серьезную угрозу для безопасности США. По его словам, высокая скрытность и мощное вооружение этих подлодок позволяют России ослаблять позиции американского флота даже у собственных берегов Соединенных Штатов.

Михайлов отметил, что российский подводный флот традиционно играет ключевую роль в системе стратегического сдерживания. По его словам, подводные лодки типа "Ясень" относятся к четвертому поколению и способны выполнять широкий спектр задач, включая нанесение ударов по морским и наземным целям.

"Наш подводный флот всегда представлял реальную угрозу Соединенным Штатам в случае начала военного конфликта. Подлодки проекта "Ясень" относятся к четвертому поколению атомных лодок и оснащены современными системами вооружения, которые США не могут перехватить. Это делает их одним из ключевых элементов морской мощи России", — подчеркнул эксперт.

Михайлов добавил, что субмарины этого типа обладают высокой универсальностью и способны выполнять широкий круг боевых задач. Он добавил, что их возможности позволяют использовать разные виды ракетного вооружения, что делает эти корабли гибким инструментом в системе обороны и сдерживания.

"Эти подлодки могут применять ракеты морского базирования "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковой "Циркон", недавно поступивший на вооружение. Кроме того, они оснащены торпедами и минами, что значительно расширяет их боевые возможности. Такое сочетание делает их реальной угрозой для флотов НАТО и США. Их универсальное вооружение позволяет эффективно действовать в любых условиях", — заключил он.