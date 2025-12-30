Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ВСУ несут потери и утрачивают боевой дух — военный эксперт Дандыкин
Украинские войска несут серьезные потери под Купянском и теряют моральный дух, что вынуждает их отказываться от контрнаступления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что ВСУ отказываются идти в атаку на участке фронта Меловое–Хатнее в Харьковской области.

По оценке Дандыкина, украинские войска испытывают серьезный дефицит боеспособных подразделений и не могут удерживать линии фронта. Эксперт отметил, что на ряде направлений российские силы не только успешно отражают атаки, но и расширяют зону контроля.

"Мы продвигаемся вперед и успешно отбиваем атаки противника. В ближайшее время под Купянском ситуация стабилизируется. На других направлениях российские войска продолжают освобождать и расширять зону безопасности как в длину, так и в ширину. Это, безусловно, сильно бьет по нервам противника", — отметил он.

Дандыкин добавил, что моральное состояние украинских войск продолжает ухудшаться, особенно среди подразделений территориальной обороны, которые несут наибольшие потери. По его словам, командование ВСУ вынуждено бросать в бой силы, изначально не предназначенные для таких задач.

"Особенно тяжелая ситуация наблюдается в бригадах территориальной обороны, которые изначально создавались для других целей, но стали, по сути, расходным материалом. Их бросают во все горячие точки, а теперь в бой пошли даже спецназ и силы спецопераций. Это свидетельствует о крайнем истощении резервов украинской армии", — заключил военный эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
