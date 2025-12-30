Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый формат СВО? Насколько реально, что статус операции на Украине изменится

Вероятность смены СВО на КТО не выше 30% — аналитик Герасимов
Силовые структуры » Военные новости

Украинский режим давно приобрел террористический характер, однако менять формат СВО на контртеррористическую операцию нет необходимости, поскольку это не изменит сути происходящего. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Бойцы ВС РФ
Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Ранее Telegram-канал "Дума ТВ" со ссылкой на заявление главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова сообщил о его инициативе изменить статус специальной военной операции на Украине, присвоив ей формат контртеррористической.

По словам Герасимова, вероятность смены формата СВО на КТО не превышает 30 процентов. Эксперт подчеркнул, что Украина уже давно действует как террористическое государство, однако подобная формулировка не отражает всей сути конфликта и не влияет на его развитие.

"Не думаю, что есть смысл менять название. Вероятность этого, по моей оценке, процентов тридцать. Киев давно стал террористическим режимом, еще с 2014 года, когда убивал жителей Донбасса. Но терроризм — это только часть сути происходящего, там все гораздо глубже и серьезнее", — отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что Россия продолжает продвигаться как на фронте, так и в дипломатическом направлении, добиваясь учета своих интересов на международной арене. По мнению аналитика, после недавних атак на российское руководство Москва будет действовать жестче, но это не приведет к затягиванию переговоров, а, напротив, ускорит выработку новых условий урегулирования.

"Процесс не затянется. Мы продвигаемся и военным, и дипломатическим путем, шаг за шагом укрепляя позиции. Раньше наши аргументы игнорировали, но теперь Россия все увереннее отстаивает свои интересы. Это поступательное движение — и на полях боевых действий, и в сфере дипломатии", — подчеркнул эксперт.

Герасимов добавил, что полная победа для России должна заключаться не только в военных успехах, но и в обеспечении безопасности Черноморского региона. По его словам, ключевыми задачами должны стать контроль над Одессой и Николаевом, защита судоходства и безопасность российских граждан в Приднестровье.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
