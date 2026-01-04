Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января

Венесуэльские военные заговорили: что случилось в Каракасе 3 января — детали атаки
Силовые структуры » Военные новости

Раненые солдаты армии Венесуэлы рассказали о том, что происходило во время американской атаки 3 января в Каракасе.

Видеоинтервью двух военнослужащих опубликовал Луиджи Браччи Роа (Lubrio) в Тelegram.

Сержант Франсиско Мачильянда рассказал, что его подразделение было атаковано с вертолётов, но солдаты открыли огонь на упреждение:

"Мы действовали вместе, чтобы они ушли. Если бы они приземлились в нашем подразделении, они бы захватили его, а мы не могли этого допустить. Они увидели, что там был личный состав, рассредоточенный по территории, который открыл огонь из разных точек, и они улетели, не решаясь высадить десант".

Мачильянда сказал, что чувствует гордость, защищая Родину. Он прокомментировал слова Трампа о том, что тот " будет править Венесуэлой":

"Править? Нет, зачем? Мы свободны. Симон Боливар освободил нас всех. Поэтому Венесуэла свободна. И мы, венесуэльцы, не собираемся… особенно военные, мы здесь, на ногах, в полной готовности. И мы не позволим никому из этих типов прийти и править. Мы свободные люди и сделаем всё, чтобы защитить Родину".

Старший сержант Рикардо Салазар в момент атаки находился в UNEFA (Национальный экспериментальный университет вооруженных сил), район Ла-Карлота. На вопрос о том, что произошло он ответил, что "услышал взрыв, услышал свист, был сплошной свист".

"И когда я выбежал, я достал два ПЗРК "Игла-С" (российский переносной зенитный ракетный комплекс), и привел в готовность пусковой механизм. Но когда я положил ПЗРК на плечо, что-то упало рядом…, какая-то… бомба, не знаю, и тут меня отбросило вместе с солдатом и сержантом Вильфредо, который остался в сознании, он нас вытащил".

Салазар отметил, что когда он очнулся, "всё уже было разрушено, всё было разворочено". И тогда он "спустился, чтобы запросить инструкции у командира".

"Честно говоря, я не понимаю, зачем они это делают, если мы, венесуэльцы, хотим лишь… хотим лишь двигаться вперёд. Мы — дети Боливара и Чавеса, мы всегда будем двигаться вперёд, мало-помалу".

На вопрос, в каком настроении он находится, Салазар отметил, что "твёрд духом":

"Я даже хотел остаться на своей позиции, но мне сказали, что я должен прийти сюда, потому что я ранен".

Американские СМИ утверждают, что США применили скоординированную кибератаку, которая вывела из строя энергосистему столицы. Отключение света позволило авиации и спецназу приблизится к объектам незамеченными.

Отсутствие эффективного отпора со стороны венесуэльской армии и систем ПВО объясняется несколькими причинами. Перед высадкой десанта с самолётов были нанесены точечные удары по радарам и зенитным установкам. Авиабаза "Ла-Карлота" в центре города была одной из первых целей. Эксперты предполагают, что одной из причин бездействия военных мог стать "иракский сценарий" — подкуп части венесуэльского генералитета, который в решающий момент отдал приказ не открывать огонь. Раненые солдаты эмоционально это не подтверждают, налицо фактор внезапности.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, американские силы сохранили "тактическую внезапность". Кейн отметил, что военные США использовали "наслоение эффектов" (совместную работу кибер-, космических и авиационных подразделений) для создания "безопасного коридора" для похищения президента Николаса Мадуро.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
