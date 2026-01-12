ВС РФ получили новое преимущество: новые возможности командиров изменили ситуацию на поле боя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Перемены в системе управления войсками России позволили командирам на передовой действовать быстрее и принимать решения без лишних согласований. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ранее военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что в обновленной системе управления войсками фактически остались два уровня — тактический и стратегический.

По словам Дандыкина, перестройка системы управления стала логичным этапом развития, учитывающим опыт последних лет и специфику современных боевых действий. Он отметил, что командиры подразделений на передовой получили больше самостоятельности, что значительно ускорило процесс принятия решений.

"Сейчас основное рабочее звено на передовой — это рота, именно она выполняет основные штурмовые задачи. Изменения позволили добавить самостоятельности людям, которые непосредственно работают на поле, и сократить количество согласований. Командир роты или полка в реальных условиях лучше видит обстановку и способен действовать быстрее. Это правильное решение, повышающее эффективность управления", — пояснил эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что общая структура управления и подчиненность Генштабу сохраняются, однако тактическое звено получило больше доверия и возможностей. По его словам, опыт, накопленный офицерами за последние годы, позволил существенно повысить качество командования на местах.

"Доверие к командирам тактического звена значительно выросло, и вместе с этим расширились их возможности для самостоятельных решений. Теперь они способны оперативно реагировать на изменение обстановки, сохраняя при этом взаимодействие с высшим командованием. Такая система повышает эффективность управления и приближает нашу победу", — заключил капитан.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
