ИИ вышел на цифровую службу: чем нейросети заняты на секретной кухне военных данных

Искусственный интеллект ускоряет обработку военных данных — политолог Кашин

Использование нейросети Grok компанией Илона Маска в проектах Пентагона отражает глобальную тенденцию — активное внедрение искусственного интеллекта в военные системы управления и анализа данных. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт, экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила о стратегическом партнерстве с компанией Илона Маска xAI, развивающей искусственный интеллект (ИИ) и нейросеть Grok. Согласно заключенному соглашению, передовые системы компании на основе моделей Grok будут интегрированы в специализированную платформу GenAI.mil, недавно запущенную Министерством обороны США.

По словам Кашина, использование искусственного интеллекта для анализа и систематизации больших объемов информации стало одним из ключевых направлений развития технологий, в том числе в военной сфере. Он отметил, что такие системы позволяют кратно повысить производительность труда и скорость обработки данных.

"Искусственный интеллект используется для обработки больших массивов данных. Это одно из основных направлений его применения, и военная сфера здесь не отличается от любой другой. Такие технологии радикально повышают эффективность работы и ускоряют анализ информации. Это важный и необходимый элемент современного управления", — пояснил Кашин.

Он подчеркнул, что применение ИИ активно развивается и в России, в том числе в рамках специальной военной операции. По его словам, искусственный интеллект уже играет значительную роль при анализе спутниковых снимков и других видов разведданных.

"ИИ используется для обработки огромных объемов информации — текстовой, цифровой, видео- и спутниковой. Например, в ходе специальной военной операции он помогает анализировать спутниковые изображения и другие данные, с которыми человек физически не способен работать с такой скоростью. Подобные системы уже стали неотъемлемой частью современных военных процессов", — отметил Кашин.

Политолог добавил, что интерес военных к искусственному интеллекту закономерен, ведь без таких технологий невозможно обеспечить эффективность современных систем управления. По его словам, сегодня ИИ становится неотъемлемым инструментом для анализа, планирования и поддержки решений в оборонной сфере, и эта тенденция будет только усиливаться.