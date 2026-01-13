Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В школах не хватает педагогов для новой системы наставников — профессор Комков
Спутники зафиксировали оседание более 65% территории мегаполисов США
Картофель в духовке с крабовой начинкой и копчёной грудкой для ужина
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
Пошлины США направлены против Ирана и Китая — политолог Бойков
Бессонница при тревоге связана с реакцией мозга на засыпание — психолог
Для отпуска невыгодны месяцы с праздниками
Марс влияет на орбитальные циклы Земли и ледниковые периоды — расчёты Стивена Кейна
Сладкая выпечка и бутерброды на завтрак поддерживают высокий ЛПНП

ИИ вышел на цифровую службу: чем нейросети заняты на секретной кухне военных данных

Искусственный интеллект ускоряет обработку военных данных — политолог Кашин
Силовые структуры » Военные новости

Использование нейросети Grok компанией Илона Маска в проектах Пентагона отражает глобальную тенденцию — активное внедрение искусственного интеллекта в военные системы управления и анализа данных. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт, экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила о стратегическом партнерстве с компанией Илона Маска xAI, развивающей искусственный интеллект (ИИ) и нейросеть Grok. Согласно заключенному соглашению, передовые системы компании на основе моделей Grok будут интегрированы в специализированную платформу GenAI.mil, недавно запущенную Министерством обороны США.

По словам Кашина, использование искусственного интеллекта для анализа и систематизации больших объемов информации стало одним из ключевых направлений развития технологий, в том числе в военной сфере. Он отметил, что такие системы позволяют кратно повысить производительность труда и скорость обработки данных.

"Искусственный интеллект используется для обработки больших массивов данных. Это одно из основных направлений его применения, и военная сфера здесь не отличается от любой другой. Такие технологии радикально повышают эффективность работы и ускоряют анализ информации. Это важный и необходимый элемент современного управления", — пояснил Кашин.

Он подчеркнул, что применение ИИ активно развивается и в России, в том числе в рамках специальной военной операции. По его словам, искусственный интеллект уже играет значительную роль при анализе спутниковых снимков и других видов разведданных.

"ИИ используется для обработки огромных объемов информации — текстовой, цифровой, видео- и спутниковой. Например, в ходе специальной военной операции он помогает анализировать спутниковые изображения и другие данные, с которыми человек физически не способен работать с такой скоростью. Подобные системы уже стали неотъемлемой частью современных военных процессов", — отметил Кашин.

Политолог добавил, что интерес военных к искусственному интеллекту закономерен, ведь без таких технологий невозможно обеспечить эффективность современных систем управления. По его словам, сегодня ИИ становится неотъемлемым инструментом для анализа, планирования и поддержки решений в оборонной сфере, и эта тенденция будет только усиливаться.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Последние материалы
Профилактическое удаление восьмёрок снижает риск осложнений
Очищение кожи лица перед сном снижает отёчность и поддерживает лимфоток
Спутники зафиксировали оседание более 65% территории мегаполисов США
Искусственный интеллект ускоряет обработку военных данных — политолог Кашин
Более 57% россиян запланировали рост доходов в 2026 году — ОСН
Обеззараживание клубней снижает риск болезней гладиолусов
Учёные выявили высокий уровень паразита болезни Шагаса на юго-западе США — Earth
Картофель в духовке с крабовой начинкой и копчёной грудкой для ужина
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.