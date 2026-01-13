Удар без радиации: новое оружие ВС РФ показало эффект, сравнимый с ядерным

Удар Орешника сопоставим с ядерным, но без радиации — военный эксперт Кнутов

Новое вооружение по разрушительной силе может быть сопоставимо с ядерным оружием, но без радиации, отметил военный эксперт, историк противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Об применении комплекса "Орешник" специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

Кнутов пояснил, что речь идет о принципиально ином инструменте военного воздействия, который сочетает высокую мощность и отсутствие долгосрочных экологических последствий. По его словам, именно это делает применение комплекса особенно чувствительным для противника.

"Вот в данном случае "Орешник" оказывается эффективнее и мощнее, чем даже ядерное оружие, в прямом смысле слов. И по разрушительной силе удары "Орешником" сопоставим с применением ядерной бомбы небольшой мощности. Но плюс какой? Отсутствует радиоактивное излучение, радиоактивное заражение, нет световой волны, электромагнитной волны и других таких поражающих факторов", — отметил эксперт.

Он добавил, что физический эффект от удара фиксируется даже инструментальными методами наблюдения, однако при этом не создает типичных для ядерного оружия последствий.

"Все ограничивается землетрясением. Западные источники давали информацию, что в этом районе зафиксировано землетрясение магнитудой четырех единиц", — пояснил Кнутов.

Полная запись разговора с Юрием Кнутовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.