Тактика отчаяния: что скрывается за отступлением украинской армии в Харьковской области

Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов

Минирование оставленных позиций в Харьковской области украинскими войсками указывает не на боевую необходимость, а на ослабление боевого духа и растерянность в рядах ВСУ. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские морпехи

Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставленные окопы они тщательно минируют.

По словам Герасимова, минирование при отступлении — обычная практика, однако в данном случае оно говорит о том, что украинские подразделения отходят без давления со стороны российских войск. Эксперт отметил, что наличие времени на установку мин указывает на организованный отход, а не вынужденное бегство.

"Минирование — это элемент войны, так поступают многие армии. Но если у них есть время на то, чтобы все заминировать, значит, они уходят сами, без давления. Когда отступают под натиском противника, времени на это просто нет. Это только подтверждает, что украинские подразделения оставляют позиции осознанно, не выдерживая внутреннего напряжения", — объяснил аналитик.

Он подчеркнул, что падение боевого духа украинской армии напрямую связано с коррупцией и несправедливостью в руководстве страны. По словам эксперта, на фоне разложения политического и военного руководства Украины ВСУ теряют веру в смысл происходящего, тогда как российские солдаты сохраняют стойкость и решимость.

"Коррупция и беззаконие на Украине разрушают армию изнутри. Солдаты видят несправедливость, отсутствие ротации, равнодушие к ветеранам и раненым. В таких условиях невозможно сохранять боевой дух. Российские бойцы, наоборот, уверены в правоте своего дела и потому действуют решительно, что и приносит успех на фронте", — заключил Герасимов.