Редкий гость на поле боя: что мешает Украине массово применять ракеты Нептун

Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов

Ракеты "Нептун", стоящие на вооружении украинской армии, представляют собой модернизированные советские образцы и обладают низкой заметностью для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Фото: commons.wikimedia.org by Адміністрація Президента України., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Neptune cruise missile 01

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун" над территорией региона.

По словам Клупова, ракеты "Нептун" являются глубокой модернизацией советских противокорабельных систем. Украинская сторона переработала их под собственные стандарты, создав две версии — "Нептун" и "Нептун-2".

"Эта история длится от советских противокорабельных ракет, которые были на Украине модернизированы и назывались "Нептун". Есть две модификации — "Нептун" и "Нептун-2". Первая — чисто противокорабельная ракета, модифицированная под удары и по наземным целям, а "Нептун-2" имеет гораздо большую дальность. Она дозвуковая, с типичной аэродинамикой крылатой ракеты, и идет на предельно низкой высоте, что сильно затрудняет ее перехват", — объяснил он.

Эксперт отметил, что ракеты способны двигаться на высоте от 10 до 50 метров над морем и повторять рельеф поверхности при полете над сушей. Это делает их сложной целью для противовоздушной обороны, однако российские комплексы успешно справляются с подобными угрозами.

"Ракета идет с маневрированием по высоте и направлению, повторяя конфигурацию ландшафта, поэтому ее трудно засечь. Но никакого "супероружия" тут нет — на эти ракеты нацелены все модификации наших зенитно-ракетных комплексов, и они эффективно с ними работают. "Нептун" несет больше взрывчатого вещества, чем беспилотники, но сбить его вполне реально", — подчеркнул Клупов.

Он добавил, что эти ракеты являются штучным материалом: производство технологически сложное, и после нанесения ударов по украинским объектам их выпуск стал крайне ограниченным. Поэтому "Нептуны" применяются редко и только по, по мнению Киева, особо важным целям.