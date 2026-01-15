Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока

Редкий гость на поле боя: что мешает Украине массово применять ракеты Нептун

Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Силовые структуры » Военные новости

Ракеты "Нептун", стоящие на вооружении украинской армии, представляют собой модернизированные советские образцы и обладают низкой заметностью для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Neptune cruise missile 01
Фото: commons.wikimedia.org by Адміністрація Президента України., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Neptune cruise missile 01

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун" над территорией региона.

По словам Клупова, ракеты "Нептун" являются глубокой модернизацией советских противокорабельных систем. Украинская сторона переработала их под собственные стандарты, создав две версии — "Нептун" и "Нептун-2".

"Эта история длится от советских противокорабельных ракет, которые были на Украине модернизированы и назывались "Нептун". Есть две модификации — "Нептун" и "Нептун-2". Первая — чисто противокорабельная ракета, модифицированная под удары и по наземным целям, а "Нептун-2" имеет гораздо большую дальность. Она дозвуковая, с типичной аэродинамикой крылатой ракеты, и идет на предельно низкой высоте, что сильно затрудняет ее перехват", — объяснил он.

Эксперт отметил, что ракеты способны двигаться на высоте от 10 до 50 метров над морем и повторять рельеф поверхности при полете над сушей. Это делает их сложной целью для противовоздушной обороны, однако российские комплексы успешно справляются с подобными угрозами.

"Ракета идет с маневрированием по высоте и направлению, повторяя конфигурацию ландшафта, поэтому ее трудно засечь. Но никакого "супероружия" тут нет — на эти ракеты нацелены все модификации наших зенитно-ракетных комплексов, и они эффективно с ними работают. "Нептун" несет больше взрывчатого вещества, чем беспилотники, но сбить его вполне реально", — подчеркнул Клупов.

Он добавил, что эти ракеты являются штучным материалом: производство технологически сложное, и после нанесения ударов по украинским объектам их выпуск стал крайне ограниченным. Поэтому "Нептуны" применяются редко и только по, по мнению Киева, особо важным целям.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Красота и стиль
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Юпитер достиг противостояния и предлагает захватывающее зрелище для наблюдателей
Наука и техника
Юпитер достиг противостояния и предлагает захватывающее зрелище для наблюдателей
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Последние материалы
Безе по-русски выпекают при температуре 100 °C
Обогащение почвы для рассады в январе повышает устойчивость растений — Actualno
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников
Питание, сон и движение определяют внешний вид после 60 лет — Foton y Nyrsko
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
Li Auto возглавил рейтинг удовлетворенности автовладельцев
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
Для плова с куриными сердечками используют длиннозерный пропаренный рис
У центра Млечного Пути нашли радионити длиной до 10 световых лет — Sciencepost
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.