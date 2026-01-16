Оружие, у которого нет аналогов: почему Запад не догонит Россию в гонке вооружений

Россия вырвалась в лидеры мировой гонки вооружений — политолог Липовой

Россия уверенно сохраняет лидерство в гонке вооружений, и Западу не удастся догнать ее ни в ближайшие годы, ни по ключевым видам стратегических систем. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что недавний запуск ракеты "Орешник" закрепил за Россией доминирование над Западом в гонке вооружений XXI века.

По словам Липового, Россия опередила страны НАТО в области стратегических вооружений и обладает уникальными разработками, не имеющими аналогов в мире. Он подчеркнул, что у Запада отсутствуют средства противодействия российским баллистическим ракетам, и ближайшие годы не принесут ему технологического паритета.

"Европа, НАТО, руководство Евросоюза упорно не хотят замечать превосходство России в баллистических ракетах, аналогов которым нет в мире. Самое главное, что нет противоядия — ни одна система ПВО не способна их перехватить. Поэтому появляются скупые или критические комментарии о том, что это оружие якобы неэффективно или вообще не существует. На самом деле это лишь признание того, что Россия доказала свое превосходство", — отметил он.

Эксперт добавил, что западные страны осознают масштаб технологического отставания и находятся в состоянии растущей тревоги. По словам Липового, даже если США или Европа создадут новые образцы вооружений, Россия уже будет на следующем уровне развития.

"Европа в панике, у нее нет ничего, что можно противопоставить России в ближайшие 3–10 лет. И даже если они что-то изобретут, Россия не стоит на месте — она идет вперед. Как сказал наш президент, пока другие пытаются догнать то, что у нас есть, мы уйдем еще дальше и создадим новые виды вооружений", — подчеркнул Липовой.

Он добавил, что испытания комплекса "Орешник" пока не продемонстрировали его максимальные возможности и проводились в ограниченном режиме. По словам Липового, в ходе применения комплекса на Украине использовались учебные боеголовки без взрывчатого вещества, которые все же смогли пробить укрепленные подземные объекты на значительную глубину. Политолог подчеркнул, что при использовании полноценного боевого снаряжения разрушения были бы несопоставимо выше, а последствия для противника — катастрофически необратимыми.