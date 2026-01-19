Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника

Освобождение Славянска имеет ключевое значение для выполнения задач спецоперации, поскольку город является одним из важнейших укрепрайонов противника и открывает путь к дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные РФ

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения российских войск продвинулись на Краснолиманском направлении и приблизились к Славянску после освобождения населенного пункта Закотное. До города остается около 30 километров.

По словам Михайлова, Славянск представляет собой важнейший укрепрайон противника и имеет стратегическое значение для завершения освобождения Донецкой Народной Республики. Эксперт подчеркнул, что именно этот участок фронта во многом определяет дальнейшее развитие операции и темпы продвижения российских сил.

"Славянск — это один из ключевых укрепленных районов противника в ДНР. Без его освобождения невозможно завершить выполнение задач спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим. Этот город открывает путь к Краматорску и Константиновке, после чего можно будет говорить о полном контроле над Донецкой Народной Республикой. Поэтому бои за Славянск имеют первостепенное значение как с военной, так и с оперативной точки зрения", — пояснил Михайлов.

Он отметил, что Славянск представляет собой не просто укрепленный район, а важный элемент всей оборонительной системы противника. Через город проходят основные маршруты снабжения, поддерживающие украинские позиции в центральной части Донбасса. Потеря Славянска, подчеркнул эксперт, приведет к дестабилизации фронта и станет серьезным политическим испытанием для Киева.

"Славянск выполняет важную логистическую функцию — через него проходят основные трассы и линии снабжения украинских группировок. Если этот город перейдет под контроль российских сил, противник утратит возможность поддерживать оборону на значительном участке фронта. Кроме того, падение Славянска станет сильным политическим ударом: Киевский режим не сможет скрыть этот факт, а западным СМИ придется признать масштаб поражения", — заключил Михайлов.