Военные новости

Планы Украины построить систему противовоздушной обороны нового типа, аналог "Железного купола", являются не более чем иллюзией. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности и военный аналитик Игорь Герасимов.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что страна намерена создать единый защитный периметр, который будет работать на упреждение воздушных атак. По его словам, речь идет о проекте так называемого "куполa" для противодействия дронам.

Идея создания Украиной единого защитного купола, по оценке Герасимова, не имеет под собой практической основы и отражает скорее политическую риторику, чем реальные возможности страны. Он отметил, что нынешнее состояние украинской экономики и инфраструктуры не позволяет реализовать масштабные оборонные проекты.

"Это химера, иллюзия, не более того. Украина разваливается, теряет самостоятельность, независимость и экономическую основу. В таких условиях говорить о создании сложных систем обороны просто бессмысленно. Для этого нужны ресурсы, промышленность и специалисты, а их у Киева нет и в ближайшее время не появится", — подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что военный и технологический потенциал страны за годы конфликта значительно сократился. Украина потеряла трудоспособное население, производственные мощности и утратила доступ к многим стратегическим ресурсам, что делает реализацию подобных проектов невозможной.

"Чтобы построить эффективную оборонную систему, нужно иметь собственную технологическую базу и кадры, способные ее создать. Но страна лишилась этих возможностей, а внешняя помощь не восполняет дефицит знаний и производства. Подобные заявления делаются лишь для того, чтобы поддерживать видимость активности и отвлечь внимание общества от реального положения дел", — заключил Герасимов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
