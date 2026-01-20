Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце сорвалось с цепи: магнитная буря делает с Землёй то, чего давно не было
Скрытая ловушка на вашем заборе: как камера на участке может стать причиной иска
Антидроновый купол для Украины: сможет ли страна реализовать амбициозный проект
Разрыв с прошлым: что изменится для Молдавии после выхода из СНГ
За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл
Банки сворачивают выгодные вклады: что делать клиентам прямо сейчас
Автомобили с мощностью до 160 л. с. попали под льготный утильсбор в 2026 году
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае

Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион

Силовые структуры » Военные новости

Военная операция против курдских анклавов в Сирии не закрывает курдский вопрос и может запустить новую волну региональной нестабильности, считает политолог, иранист, востоковед Карине Геворгян. О последствиях происходящего и рисках для соседних стран она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Курдские бойцы на передовой в Ракке
Фото: https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/31722972051/ by Kurdishstruggle is licensed under FlickreviewR
Курдские бойцы на передовой в Ракке

Геворгян обратила внимание, что происходящее в Сирии многие ошибочно воспринимают как завершение конфликта, тогда как на самом деле ситуация только входит в более опасную фазу. По ее словам, актуализация курдского направления несет долгосрочные риски, поскольку сами курдские структуры не представляют собой единого политического или военного целого.

"Мы же с вами понимаем, что это только начало. Вот, значит, мы видим с вами актуализацию курдского фронта. Курды проживают в Сирии, проживают в Турции, проживают в Ираке, проживают в Иране. Представление о том, что они могут создать единое государство, не имеет отношения к реальности", — отметила эксперт.

Она пояснила, что внутри курдского движения сохраняются глубокие противоречия, которые неоднократно приводили к вооруженным столкновениям. Эта разобщенность, по мнению специалиста, лишь усиливает нестабильность и создает условия для нового витка насилия после военных операций.

"Эти группы между собой достаточно или противоречивых или даже откровенно враждебных отношениях. Даже в Ираке два основных объединения друг с другом несколько раз воевали. Официальные войска сирийского временного правительства, взяв эти регионы, освободили заключенных, запрещенных в России, из этих тюрем.
Мы же понимаем, что этот боевой отряд готов взяться за оружие и воевать дальше", — подчеркнула Геворгян.

Она добавила, что особую тревогу вызывает вероятность выхода конфликта за пределы Сирии. Эксперт напомнила, что Ирак уже предпринимает меры безопасности, опасаясь нового проникновения вооруженных групп на свою территорию.

Полная запись разговора с Карине Геворгян будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Садоводство, цветоводство
Примулы обеспечивают устойчивое цветение в апреле
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Последние материалы
Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион
География как приговор: сербские размышления о войне и выборе
Серебро подорожало за год на 190 процентов. И рост цен не останавливается
Солнце сорвалось с цепи: магнитная буря делает с Землёй то, чего давно не было
Цвет волос тускнеет сразу после салона: эти привычки крадут яркость в первые 72 часа
Газированная вода усиливает боль при заболеваниях ЖКТ — врач Екатерина Сысоева
Скрытая ловушка на вашем заборе: как камера на участке может стать причиной иска
Пустыня Капокотта сохранила крупнейшую систему дюн у Рима
Антидроновый купол для Украины: сможет ли страна реализовать амбициозный проект
Обрезка форзиции зимой и после цветения повышает декоративность куста — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.