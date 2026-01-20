Военные действия в Сирии открыли ящик Пандоры: последствия затронут весь регион

Военная операция против курдских анклавов в Сирии не закрывает курдский вопрос и может запустить новую волну региональной нестабильности, считает политолог, иранист, востоковед Карине Геворгян. О последствиях происходящего и рисках для соседних стран она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/31722972051/ by Kurdishstruggle is licensed under FlickreviewR Курдские бойцы на передовой в Ракке

Геворгян обратила внимание, что происходящее в Сирии многие ошибочно воспринимают как завершение конфликта, тогда как на самом деле ситуация только входит в более опасную фазу. По ее словам, актуализация курдского направления несет долгосрочные риски, поскольку сами курдские структуры не представляют собой единого политического или военного целого.

"Мы же с вами понимаем, что это только начало. Вот, значит, мы видим с вами актуализацию курдского фронта. Курды проживают в Сирии, проживают в Турции, проживают в Ираке, проживают в Иране. Представление о том, что они могут создать единое государство, не имеет отношения к реальности", — отметила эксперт.

Она пояснила, что внутри курдского движения сохраняются глубокие противоречия, которые неоднократно приводили к вооруженным столкновениям. Эта разобщенность, по мнению специалиста, лишь усиливает нестабильность и создает условия для нового витка насилия после военных операций.

"Эти группы между собой достаточно или противоречивых или даже откровенно враждебных отношениях. Даже в Ираке два основных объединения друг с другом несколько раз воевали. Официальные войска сирийского временного правительства, взяв эти регионы, освободили заключенных, запрещенных в России, из этих тюрем.

Мы же понимаем, что этот боевой отряд готов взяться за оружие и воевать дальше", — подчеркнула Геворгян.

Она добавила, что особую тревогу вызывает вероятность выхода конфликта за пределы Сирии. Эксперт напомнила, что Ирак уже предпринимает меры безопасности, опасаясь нового проникновения вооруженных групп на свою территорию.

Полная запись разговора с Карине Геворгян будет доступна на видеоканале Правда ТВ.