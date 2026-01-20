Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Кубинский военнослужащий, оставшийся в живых из охраны Мадуро, раскрывает детали ночной атаки американского спецназа: кто знал о плане и почему кубинские военные не смогли остановить штурм.

Мемориал кубинским военнослужащим
Фото: adelante.cu by https://www.adelante.cu/
Мемориал кубинским военнослужащим

Йохандрис Варона Торрес был членом Службы личной безопасности президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 23 -летним военным стажем, когда произошла атака американских спецназовцев.

Его историю записал испанский журналист Игнасио Рамонет.

В 12 часов ночи Варона занял своё место на посту на шестичасовое дежурство. Около двух часов ночи он увидел первый из вертолётов американского спецназа, который должен был приземлиться в Каракасе, чтобы похитить президента Николаса Мадуро. Варона сразу покинул пост, вышел на парапет и начал стрелять. Это спасло ему жизнь, так как его будка тут же была расстреляна нападавшими.

По словам военнослужащего, кубинцы продемонстрировали, что умеют сражаться, но американцы были сильнее, кроме того, они знали схему расположения охраны.

"У них было гораздо больше огневой мощи, чем у нас", — отметил Варона, у которого было только лёгкое оружие. Ещё один плюс — они, казалось, знали, где что находится, так как они стреляли по постам и спальням, где находились кубинцы, и сумели всех убить, в том числе, командный состав", — отметил боец.

Варона уверен, что в США скрывают свои потери в продолжительном и тяжёлом бою, в котором кубинцы сражались до последнего патрона.

"Несмотря на их превосходство в огневой мощи, я уверен, что мы нанесли им потери. Больше, чем они признают. Мы сражались упорно и продолжали стрелять, пока почти все не были убиты или ранены", — отметил он.

Кубинец никогда не сможет забыть этот бой и особенно последующие часы, когда выжившие из группы должны были переносить тела своих погибших товарищей.

"Мы заносили их в здание, которое было повреждено, но позволяло нам укрыться. Это было очень тяжело, потому что это были люди, которых мы знали, с которыми мы бились. Но мы забрали всех, никого не оставили. Всё, что у меня осталось — это боль от того, что мы не смогли их остановить" — сказал Варона.

Мадуро был захвачен американским спецназом 3 января 2026 года в ходе военной операции США. В ходе столкновений при захвате венесуэльского лидера погибли 32 гражданина Кубы. По официальным данным Гаваны, это были военнослужащие, входившие в группу охраны президента Мадуро. В связи с их гибелью на Кубе был объявлен национальный траур. Общее число жертв операции, по разным оценкам, составило от 75 до 100 человек, включая венесуэльских солдат и гражданских лиц

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
