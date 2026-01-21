Ответ России на поставки Запада: почему Искандер-И — кошмар для обороны ВСУ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новая ракета "Искандер-И" отличается увеличенной дальностью полета, улучшенной точностью и более мощной боевой частью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат технических наук Айтеч Бижев.

9T250-1 Iskander-M
Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
9T250-1 Iskander-M

Ранее украинские СМИ сообщили, что Российские Вооруженные силы впервые применили по территории Украины новую баллистическую ракету "Искандер-И".

По словам Бижева, усовершенствование комплекса направлено на повышение точности, маневренности и устойчивости к системам противоракетной обороны. Эксперт подчеркнул, что новая модификация стала логическим развитием предыдущих версий и значительно усилила потенциал российских войск.

"Эта ракета более модернизирована, имеет увеличенную дальность полета, усовершенствованную боевую часть и повышенную точность поражения. По своим характеристикам она обладает значительно большей мощностью и практически неуязвима для существующих систем ПВО противника", — отметил он.

Эксперт добавил, что "Искандер-И" разрабатывался для выведения из строя ключевых элементов противовоздушной обороны. По словам эксперта, ракета способна эффективно поражать защищенные цели, в том числе американские комплексы Patriot, которые западные страны активно поставляют Украине.

"Она применяется в основном для уничтожения систем ПВО противника. В частности, уже выведен из строя ряд зенитно-ракетных комплексов, стоящих на обороне Киева. Американские ракеты Patriot при точных попаданиях полностью теряют боеспособность и перестают выполнять свои функции", — заключил Бижев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
