Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом

Украина фактически исчерпала возможности для наступательных действий, однако Владимир Зеленский продолжает требовать от армии контратак, что лишь усиливает потери и ослабляет фронт. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, политолог и эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Военные ВСУ

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на оператора беспилотников с позывным "Шкипер" сообщило, что российские войска с помощью разведывательного комплекса "Шторм" сорвали планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны на Сумском направлении.

По словам Колчина, глубокоэшелонированная линия обороны представляет собой систему укреплений, предназначенную для долговременного сдерживания противника. Он отметил, что именно такие участки украинская армия годами формировала в Донбассе, однако на сумском направлении этот план оказался сорван из-за эффективных действий российских войск.

"Глубоко эшелонированная оборона отличается широкой сетью укреплений, продуманной логистикой и насыщением войск. Именно такие рубежи ВСУ создавали на протяжении многих лет, чтобы сдерживать российские силы в Донбассе. Однако на сумском направлении эти планы были разрушены стремительным продвижением нашей армии и постоянным огневым давлением. В результате фланг украинской группировки оказался менее защищенным", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина окончательно перешла к стратегической обороне, не имея ресурсов для масштабных операций. По словам эксперта, все попытки наступательных действий по инициативе Зеленского завершаются значительными человеческими и техническими потерями, ослабляя боеспособность ВСУ.

"Украина уже перешла к обороне, поскольку ресурсы и резервы оказались на исходе. Все контратаки, проводимые по указанию Зеленского, оборачиваются серьезными потерями и лишь осложняют ситуацию на передовой. В таких условиях ВСУ способны лишь удерживать существующие позиции, постепенно теряя инициативу и контроль над обстановкой", — заключил Колчин.