Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эволюция на пределе возможного: рыбы прошли через то, что не должно было их пощадить
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Ответ России на поставки Запада: почему Искандер-И — кошмар для обороны ВСУ
Чистые бумаги — грязный итог: работодатели нашли схему увольнений без компенсаций
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней

Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом

Силовые структуры » Военные новости

Украина фактически исчерпала возможности для наступательных действий, однако Владимир Зеленский продолжает требовать от армии контратак, что лишь усиливает потери и ослабляет фронт. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, политолог и эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Военные ВСУ
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Военные ВСУ

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на оператора беспилотников с позывным "Шкипер" сообщило, что российские войска с помощью разведывательного комплекса "Шторм" сорвали планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны на Сумском направлении.

По словам Колчина, глубокоэшелонированная линия обороны представляет собой систему укреплений, предназначенную для долговременного сдерживания противника. Он отметил, что именно такие участки украинская армия годами формировала в Донбассе, однако на сумском направлении этот план оказался сорван из-за эффективных действий российских войск.

"Глубоко эшелонированная оборона отличается широкой сетью укреплений, продуманной логистикой и насыщением войск. Именно такие рубежи ВСУ создавали на протяжении многих лет, чтобы сдерживать российские силы в Донбассе. Однако на сумском направлении эти планы были разрушены стремительным продвижением нашей армии и постоянным огневым давлением. В результате фланг украинской группировки оказался менее защищенным", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина окончательно перешла к стратегической обороне, не имея ресурсов для масштабных операций. По словам эксперта, все попытки наступательных действий по инициативе Зеленского завершаются значительными человеческими и техническими потерями, ослабляя боеспособность ВСУ.

"Украина уже перешла к обороне, поскольку ресурсы и резервы оказались на исходе. Все контратаки, проводимые по указанию Зеленского, оборачиваются серьезными потерями и лишь осложняют ситуацию на передовой. В таких условиях ВСУ способны лишь удерживать существующие позиции, постепенно теряя инициативу и контроль над обстановкой", — заключил Колчин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотистые плоды декоративной айвы полезны для иммунитета
Садоводство, цветоводство
Золотистые плоды декоративной айвы полезны для иммунитета
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада Любовь Степушова УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Последние материалы
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Кукловод живёт в теле собаки: рефлекс на почёсывание может выдать скрытую проблему
Ярко, красиво и опасно: зимой глаза могут получить ожог за считанные минуты
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
Рассыпчатый плов без магии: принципы, которые не дадут блюду стать кашей
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Захват Гренландии запустит необратимый процесс: один шаг Трампа ударит по НАТО и ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.