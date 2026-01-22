Мощь, проверенная временем: почему РСЗО Град до сих пор держит фронт в напряжении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Реактивная система залпового огня "Град" — одно из самых узнаваемых и проверенных временем видов вооружения, сохранивших боеспособность с советских времен. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности и военный аналитик Игорь Герасимов.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

Ранее Министерство обороны РФ предоставило URA.RU кадры удара российских войск из реактивных систем залпового огня "Град" по укрепленному району ВСУ в районе Великомихайловки Днепропетровской области.

По словам Герасимова, система "Град" является прямым наследником легендарной "Катюши" и была одной из самых мощных артиллерийских разработок своего времени. Она принята на вооружение еще в Советском Союзе и уже более полувека остается в строю благодаря своей надежности. Эксперт отметил, что установка доказала свою эффективность в ходе специальной военной операции и продолжает выполнять боевые задачи с высокой результативностью.

"Система "Град" — это советская разработка, ставшая символом мощи отечественной артиллерии и прямым наследником легендарной "Катюши". Она доказала свою эффективность еще в середине прошлого века и с тех пор неоднократно подтверждала боевую надежность. Несмотря на десятилетия службы, "Град" по-прежнему выполняет поставленные задачи, демонстрируя простоту конструкции, выносливость и разрушительную силу залпового огня, от которой противнику практически невозможно укрыться", — отметил он.

Аналитик пояснил, что, несмотря на возраст, "Град" по-прежнему представляет угрозу для противника, поскольку система рассчитана на поражение больших площадей. Ее снаряды не отличаются высокой точностью, однако плотность залпа делает установку крайне эффективной при ударе по скоплениям живой силы и технике. Герасимов добавил, что в зависимости от боекомплекта установка может выполнять широкий спектр задач — от уничтожения укреплений до подавления огневых позиций противника.

"Эта система невысокоточная, но бьет по площадям и наносит мощное поражение врагу. Все зависит от типа ракеты, которой снаряжается система: можно использовать разные варианты в зависимости от задачи. В обычной конфигурации она поражает скопления живой силы, а ее главная особенность — простота и способность работать десятилетиями без серьезных модернизаций", — пояснил Герасимов.

Он также добавил, что на смену "Граду" уже пришли новые системы, включая "Торнадо-Г" — усовершенствованную версию с увеличенной дальностью стрельбы и более точным наведением, однако сама концепция массового залпового удара, заложенная еще в советской разработке, остается актуальной и сегодня.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
