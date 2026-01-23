Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби

Москва рассматривает переговоры исключительно как путь к полноценному миру, а не к временному перемирию, которое играет на руку противнику, отметил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. О принципиальной позиции России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием РФ, США и Украины он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Эксперт подчеркнул, что любые разговоры о паузе в боевых действиях не имеют смысла, поскольку создают риски для российской стороны. По его словам, перемирие дает противнику время на восстановление сил, перегруппировку и перевооружение, что в перспективе лишь осложняет ситуацию на линии боевого соприкосновения.

"Переговоры — это рабочая группа, которая занимается миром, а не перемирием. Всякое перемирие ведет только к тому, что противник очухается, получит, перевооружится, подтянет подкрепления", — заявил Дандыкин.

Он также отметил, что у Москвы есть четко сформулированные ключевые условия, от которых она не намерена отступать. Военный эксперт считает, что именно выполнение этих условий может стать основой для дальнейших политических решений и реального мирного урегулирования.

"Одно из условий главных — освобождение Донбасса, оно должно быть прелюдией для того, чтобы впоследствии потом решать другие задачи и заключить действительно мир. На линии мы диктуем условия. Не о приостановке боевых действий на линии боевого соприкосновения речи идти не может", — подчеркнул он.

Полная запись разговора с Василием Дандыкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.