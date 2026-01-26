Не только количество: этот подход к дронам может дать России преимущество

Развитие дронов в России должно идти сразу по нескольким направлениям, поскольку конкуренция производителей способствует повышению качества и надежности техники. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Ранее пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова сообщила, что поставки новой модели FPV-дронов "Бургэд" в зону СВО начнутся в 2026 году.

По словам Клупова, развитие беспилотных технологий в России идет по правильному пути. Появление региональных производителей, таких как в Бурятии, помогает не только увеличить количество дронов, но и создать условия для здоровой конкуренции, которая стимулирует технологический прогресс.

"Сейчас в этой сфере работают множество направлений и производителей, и это правильно, потому что конкуренция способствует улучшению продукции. Так было и в Советском Союзе, когда существовало несколько конструкторских бюро танкостроения и авиации. Эта внутренняя конкурентность позволяла создавать действительно качественную технику", — отметил Клупов.

Эксперт подчеркнул, что массовое производство беспилотников должно сочетаться с высоким качеством. Он напомнил, что попытки Украины наладить кустарное изготовление дронов привели к поставкам на фронт неэффективной и ненадежной техники.

"Сейчас часто говорят, что главное — количество, а не качество. На самом деле качество имеет решающее значение. Украинцы в свое время допустили серьезную ошибку, когда начали собирать дроны буквально в каждом гараже, и в результате на фронт поступала некачественная техника. Этот пример хорошо показывает, что только сочетание массовости и высокого уровня производства может дать реальный результат", — пояснил он.

Клупов добавил, что для российской оборонной промышленности важно поддерживать баланс между масштабом производства и техническим совершенством дронов. По его словам, именно сочетание количества и качества обеспечивает стратегическое преимущество на поле боя.