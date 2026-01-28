Ближневосточный контингент: поможет ли фронту переброска ВС РФ из Сирии в зону СВО

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Потенциальная переброска российских военных из Сирии в зону СВО не станет "страшным ударом" для украинской армии, как заявляют зарубежные источники, но способна укрепить позиции России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Мотострелковая дивизия
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мотострелковая дивизия

Ранее китайский портал Sohu сообщил, что Россия приступила к выводу военного персонала и тяжелой техники с базы Камышлы в Сирии. По данным издания, освободившиеся ресурсы — около трех тысяч опытных бойцов и сотни единиц бронетехники — могут быть переброшены в зону СВО. Китайские авторы назвали возможное появление такого контингента на фронте "кошмаром" для руководства ВСУ.

По словам Герасимова, публикации о возможной переброске российских сил из Сирии представляют собой пример информационного преувеличения. Он подчеркнул, что три тысячи бойцов и несколько сотен единиц техники — это не тот масштаб, который способен изменить стратегическую ситуацию на фронте.

"Три тысячи даже очень опытных бойцов не способны изменить ситуацию на фронте. Масштаб боевых действий настолько велик, что этот контингент не окажет решающего влияния. Для таких масштабов требуются совершенно иные ресурсы, включая разветвленную систему снабжения и поддержки. Без этого невозможно говорить о каком-либо переломе", — отметил военный аналитик.

Он пояснил, что подобные сообщения нередко появляются в зарубежных СМИ, в том числе в азиатских, и зачастую не отражают реальной военной картины. По словам эксперта, подобные публикации основаны скорее на предположениях аналитиков, чем на достоверных данных.

"Такие оценки создают иллюзию масштабных изменений, которых на деле нет. Даже если переброска действительно произойдет, она не приведет к кардинальному перелому в зоне боевых действий. Это, скорее, элемент плановой ротации или оптимизации сил, что является обычной практикой в подобных конфликтах", — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что российская армия продолжает действовать в рамках стратегического планирования, опираясь на анализ обстановки и реальные потребности фронта. По словам Герасимова, подобные заявления зарубежных изданий направлены прежде всего на создание медийного эффекта и поддержание напряженности вокруг темы СВО.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
