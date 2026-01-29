Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января

Силовые структуры » Военные новости

Депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Колесник ответил на распространяемые в Telegram-каналах в сообщения о том, что Вооружённым силам России с 29 января запретили бить по любым объектам Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Свой комментарий он дал Pravda.Ru.

В Госдуме заявили, что не слышали о запрете ВС России бить по Украине
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
В Госдуме заявили, что не слышали о запрете ВС России бить по Украине

"Я по такому запрету не знаю, пока наши войска ведут боевые действия", — сказал он. 

В этом контексте Колесник напомнил, что Украина намерена атаковать Россию силами трёх бригад, добавив, что недавно киевские войска нанесли удар по ВС РФ. 

"Мы уже на такие обманки и не пойдем. Мы уже это дело знаем, и я думаю что это не получится в одностороннем порядке", — отметил депутат Госдумы, призвав дождаться следующего тура переговоров в Абу-Даби, которые запланированы на 1 февраля. 

В заключении член комитета Госдумы добавил, что распространяемая информация больше похожа на фейк. 

26 января президент России Владимир Путин заявил, что Москву просят не наносить удары по украинской инфраструктуре, хотя атаки беспилотников на РФ продолжаются.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия готова к переговорам с украинской стороной, однако их прогресс зависит от желания и конструктивного подхода Киева. 

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 1 февраля. По словам госсекретаря США, в этот раз планируется двусторонний формат встречи, однако присутствие американской стороны не исключается.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
