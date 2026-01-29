Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться

Создание в Европе собственной разведывательной системы, независимой от США, потребует десятилетий и колоссальных ресурсов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа может значительно сократить зависимость от американской разведки для Украины в течение нескольких месяцев.

По словам Михайлова, заявления европейских политиков о намерении сократить зависимость от США не имеют под собой реальных оснований. Он подчеркнул, что американская разведка обладает значительным преимуществом — от технических возможностей до бюджета, который многократно превышает европейские ресурсы.

"Европейская разведка никогда не будет, как минимум в ближайшие годы, лучше американской. Американская военная разведка обладает самой мощной спутниковой группировкой, имеет возможности как военно-технического, так и агентурного характера, а также самый большой бюджет на реализацию разведывательных программ", — пояснил эксперт.

Михайлов отметил, что для создания собственной разведывательной системы Европе необходимо выстроить новые структуры, развить спутниковую группировку и подготовить квалифицированные кадры. Он добавил, что сегодня у стран ЕС нет ни технических средств, ни единого механизма принятия решений, который позволил бы реализовать подобные планы.

"Чтобы европейцы могли полноценно перейти на собственную военную разведку, не опираясь на США, нужно создать спутниковую группировку уровня американской, развить структуру в вооруженных силах, обучить персонал и расширить офицерский состав. Но в условиях отсутствия единой исполнительной власти и четкой управленческой вертикали такие задачи для Европы практически невыполнимы", — отметил Михайлов.

По его словам, подобные заявления европейских чиновников носят в первую очередь политический характер и адресованы Вашингтону. Брюссель стремится показать самостоятельность, однако на практике сохраняет зависимость от США.

"Эти заявления, прежде всего, адресованы американцам. Европейцы таким образом напоминают, что они тоже когда-то считались великими державами. Но в реальности они находятся в прямой зависимости от США, особенно в сфере военной и политической разведки. Европа может максимум найти деньги, но даже коллективные финансовые решения, как показала ситуация с Украиной, ей даются с большим трудом", — подчеркнул военный эксперт.

Михайлов добавил, что Европа сегодня оказалась в положении догоняющего игрока — ее технологическая база устарела, а механизмы коллективного принятия решений тормозят развитие оборонных инициатив. По его словам, в отличие от США, Китая и России, европейские страны пока не обладают сопоставимыми возможностями в сфере разведки.