Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно

Решение европейских стран о задержании судов в Балтийском море может быть воспринято как отработка сценария военной блокады, прежде всего против Калининграда, считает военный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Об этом он заявил, комментируя ситуацию в эфире Pravda.Ru.
Коц обратил внимание, что действия четырнадцати стран выходят за рамки технических мер давления и носят откровенно силовой характер. По его словам, подобные шаги напрямую затрагивают интересы России и создают крайне опасный прецедент в регионе.
"Это будет означать все-таки некую репетицию по блокированию Балтийского моря для Российской Федерации в целом и для Калининграда, в частности. Этими действиями четырнадцати стран, которые решили, что они теперь вправе задерживать в Балтийском и Северном морях любые суда, которые они в чем-то подозревают вопреки Морской конвенции Организации Объединенных Наций, это в том числе и репетиция блокады военная", — отметил Коц.
Военный корреспондент подчеркнул, что для России существует только один сценарий, который может быть расценен как прямой вызов безопасности государства. Речь идет о попытке полной блокады Калининграда, которая автоматически выводит ситуацию на уровень масштабного конфликта.
"Нас спровоцировать можно только одним способом — это блокада Калининграда сухопутная, морская, воздушная. Тогда, конечно, большой конфликт неминуем", — добавил он.
Полная запись разговора с Александром Коцем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
