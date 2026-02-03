Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Массовое применение дронов превратило ранение бойца в отдельный инструмент давления и способ парализовать подразделение противника, рассказал боец с позывным Хэндовер из отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат" в интервью специальному корреспонденту Pravda.Ru Дарье Асламовой. О том, как беспилотники изменили тактику и стратегию современных конфликтов, он рассказал в эфире Правда ТВ.

Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области
Фото: z.mil.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области

Хэндовер отметил, что с распространением дронов изменился сам характер боевых деиствии: вместо классических столкновении все чаще применяется постоянное давление и изматывание противника. По его словам, беспилотники позволяют долго удерживать цель под атакои и не дают противнику восстановиться или организовать оборону.

Он пояснил, что в подобных условиях даже ранение становится элементом тактики, так как вынуждает противника тратить силы на спасение и эвакуацию, теряя боеспособность.

"Мы вместо того, чтобы полностью обнулять одного, мы его раним для того, чтобы он отвлек на себя от двух до четырех человек, потому что эвакуация", — отметил Хэндовер.

Полная запись беседы Дарьи Асламовой с Хэндовером будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
