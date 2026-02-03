Массовое применение дронов превратило ранение бойца в отдельный инструмент давления и способ парализовать подразделение противника, рассказал боец с позывным Хэндовер из отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат" в интервью специальному корреспонденту Pravda.Ru Дарье Асламовой. О том, как беспилотники изменили тактику и стратегию современных конфликтов, он рассказал в эфире Правда ТВ.
Хэндовер отметил, что с распространением дронов изменился сам характер боевых деиствии: вместо классических столкновении все чаще применяется постоянное давление и изматывание противника. По его словам, беспилотники позволяют долго удерживать цель под атакои и не дают противнику восстановиться или организовать оборону.
Он пояснил, что в подобных условиях даже ранение становится элементом тактики, так как вынуждает противника тратить силы на спасение и эвакуацию, теряя боеспособность.
"Мы вместо того, чтобы полностью обнулять одного, мы его раним для того, чтобы он отвлек на себя от двух до четырех человек, потому что эвакуация", — отметил Хэндовер.
