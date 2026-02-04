Невидимые самолеты США против С-500: способны ли F-22 и F-35 выжить в небе над Россией

Современные зенитные ракетные комплексы способны поражать любые воздушные цели, включая стелс-самолеты F-22 и F-35, если они обнаружены радарами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ is licensed under Creative Commons с указанием авторства 4.0 Международная ЗРК С-500

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр писал, что российская система С-500 создавалась с расчетом на поражение самолетов F-22 и F-35. По его словам, заявления Москвы о способности комплекса эффективно бороться со стелс-авиацией пока остаются теоретическими.

По словам Клупова, зенитные ракетные системы, будь то С-400, С-500 или американский Patriot, способны поражать широкий спектр воздушных целей — от самолетов до баллистических и крылатых ракет. Он отметил, что эффективность любой системы ПВО определяется не только типом ракет, но и качеством работы радиолокационных средств.

"Зенитная ракетная система, хоть С-400, хоть С-500, хоть Patriot, имеет многофункциональное назначение — они охотятся за всеми воздушными целями. Все, что видят, они могут сбить. Воздушные цели различаются по типу: баллистические, аэродинамические и крылатые ракеты, которые отличаются по траектории полета. Но главная задача — чтобы радары вовремя обнаружили цель. Ведь если не видишь, то и стрелять невозможно", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что главная сложность в борьбе с американскими F-22 и F-35 заключается в их малозаметности. Эти самолеты имеют особую конструкцию и стелс-покрытие, благодаря чему почти не отражаются на радарах. Однако, по словам Клупова, российские радиотехнические войска и современные комплексы способны компенсировать это преимущество.

"Самолеты F-22 и F-35 имеют специальную конфигурацию и покрытие, которое плохо отображается на радиолокационных станциях. Их почти не видно — они дают минимальное отражение на экранах. Поэтому ключевая роль принадлежит радиотехническим войскам, которые обеспечивают раннее обнаружение целей. Чем раньше самолет будет замечен, тем больше шансов поразить его ракетой. А С-500 как раз предназначен для таких дальнодействующих перехватов", — отметил Клупов.

Эксперт добавил, что С-500 — это не просто зенитная установка, а многоуровневая система, объединяющая пусковые установки, средства разведки и пункты управления. Она способна работать по разным типам целей — от беспилотников до спутников на низких орбитах.

"С-500 — это универсальный комплекс, который поражает как аэродинамические, так и баллистические цели на больших расстояниях. Его ракеты могут работать против самолетов, крылатых ракет и даже спутников, находящихся на низких орбитах. В техническом задании одной из задач было уничтожение космических аппаратов, включая те, что используются в системах связи и разведки. По дальности действия С-500 способен вести огонь на расстоянии до 500 километров, а это позволяет ему контролировать огромные воздушные пространства", — подчеркнул он.

Клупов добавил, что С-500 способен не только отражать удары, но и эффективно поддерживать действия российской авиации в воздушных боях. По его словам, дальность комплекса позволяет перехватывать цели задолго до того, как F-22 или F-35 смогут использовать свое вооружение. Эксперт отметил, что благодаря этому С-500 может помогать российским истребителям удерживать господство в воздухе и защищать зенитные позиции от атак противника.