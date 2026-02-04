Промышленность под ударом: что происходит с возможностями Украины продолжать конфликт

Массированные удары по украинским промышленным и энергетическим объектам могут вынудить Киев пойти на уступки и приблизить завершение конфликта. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный аналитик, эксперт по безопасности Игорь Герасимов.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российский танк

Герасимов пояснил, что удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины являются действенным способом принуждения Киева к переговорам. Эксперт считает, что такая тактика могла быть применена раньше, поскольку именно украинская сторона первой начала атаковать гражданские объекты Донецка и Луганска.

"Я считаю, что это эффективный способ воздействия. Я ожидал, что подобные удары будут наноситься раньше. Ведь именно украинская сторона ранее била по Донецку и Луганску, оставляя города без света и воды. Сейчас мы переняли их тактику, и это оправданное решение, поскольку завершить конфликт военным или дипломатическим путем пока невозможно. Принудить Киев к миру можно только такими методами", — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что удары по промышленным объектам и оборонным предприятиям Украины значительно ослабляют ее потенциал. По словам эксперта, это снижает возможности Киева для ведения боевых действий и усиливает внутреннее недовольство в обществе.

"Наши удары способствуют нарастанию социального напряжения и давлению на украинскую власть. Чем дольше продолжаются атаки, тем сильнее падает моральное состояние населения и армии. Украина сможет продержаться, возможно, еще одну зиму, но дальше начнется внутренний кризис. Давление народа на руководство будет усиливаться, и власти будут вынуждены искать выход из конфликта", — объяснил Герасимов.

Он добавил, что Киев сохраняет сопротивление не только из-за внешней поддержки, но и под давлением западных кураторов. Он уверен, что европейским странам выгодно продолжение боевых действий, и прекращение конфликта возможно только тогда, когда Украина полностью исчерпает ресурсы для войны. Эксперт подчеркнул, что удары по ВПК ускоряют этот процесс и приближают момент, когда Киев будет вынужден пойти на компромисс.