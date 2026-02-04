Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета

Дроны противника фактически становятся видимыми для военных в момент включения пульта управления, а контроль территории строится как скрытая система радионаблюдения, пояснил боец спецназа "Ахмат" с позывным Феликс из подразделения радиоэлектронной разведки. О принципах выявления операторов БПЛА и работе радиоразведки он рассказал специальному корреспонденту Pravda.Ru Дарье Асламовой в эфире Правда ТВ.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

Феликс объяснил, что основой работы подразделения является постоянный анализ радиоспектра в заданных диапазонах. По его словам, техника позволяет фиксировать активность противника еще до того, как дрон появляется в воздухе, а сами расчеты остаются полностью скрытыми.

"Мы мониторим радиоспектр в определенном диапазоне. То есть там, чтоб понятно было: противник включает пульт управления, мы это сразу начинаем видеть и искать, откуда он управляет своим дроном. Алгоритм один обнаружили, передали, подавили", — рассказал он.

Он добавил, что возможности оборудования позволяют контролировать значительные расстояния, а сама работа строится по принципу строгого разделения функций между разведкой и командованием.

Полная запись беседы Дарьи Асламовой и Феликса будет доступна на видеоканале Правда ТВ.