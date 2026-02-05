Этот FPV-дрон невозможно заглушить: новый тяжелый ударный аппарат на службе ВС РФ

Новый тяжелый ударный FPV-дрон "Провод" на оптоволоконном управлении способен не только нести более мощный боезапас, но и эффективно действовать в условиях противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов сообщил РИА Новости, что новый тяжелый ударный FPV-дрон "Провод" с системой управления по оптоволокну начал серийно поступать в распоряжение российских войск.

По словам Дандыкина, в России темпы развития беспилотных систем сегодня исключительно высокие — практически каждую неделю на вооружение поступают новые модели FPV-дронов. Эксперт отметил, что российские специалисты сумели адаптировать технологии под боевые условия и постоянно совершенствуют возможности беспилотной авиации.

"Сейчас у нас практически на каждой неделе появляется что-то новое для войск беспилотных систем, в том числе и оптоволокно. Как известно, в начале мы были первопроходцами, а сейчас и враг приспособился к этим делам. Но если дрон тяжелый, это значит, что мощность его батареи позволяет брать более тяжелые боезапасы. Это дает возможность поражать уже серьезные объекты, а не только легкобронированную технику", — пояснил он.

Эксперт добавил, что использование оптоволоконной связи делает новый аппарат устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому дрон можно эффективно применять в сложных условиях местности, где радиосигнал обычно теряет стабильность.

"Оптоволокно — это управление, которое не подвержено внешнему воздействию средств РЭБ противника. Его можно применять и в степной местности, и в лесу. Наши операторы уже научились использовать дроны даже под защитными сетями, которые перекрывают дороги. Все зависит от мощности агрегата и поставленных задач", — отметил Дандыкин.

Он подчеркнул, что появление тяжелых FPV-дронов значительно расширяет возможности российских войск. Эксперт добавил, что такие аппараты способны нести более тяжелый боезапас, что позволяет поражать крупные цели и наносить больший урон противнику.