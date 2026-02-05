Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский пытается использовать искаженную информацию о потерях для влияния на международные переговоры и сохранения собственного политического положения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт и политолог, эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Ранее Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявил о 55 тысячах потерь среди кадровых и мобилизованных военнослужащих с февраля 2022 года, что резко расходится с оценками экспертов и международных аналитических центров.

Колчин отметил, что заявления Зеленского о потерях украинской армии не соответствуют действительности и носят откровенно пропагандистский характер. Эксперт считает, что таким образом Киев пытается повлиять на восприятие конфликта западными партнерами и укрепить свои позиции на переговорах. 

По его словам, реальные потери Украины значительно выше озвученных — еще около года назад различные оценки говорили о более чем миллионе погибших и раненых, а с учетом роста эффективности российских войск за последние месяцы можно говорить о нескольких сотнях тысяч потерь со стороны ВСУ.

"В целом мы видим, что Зеленский всеми силами пытается повлиять на ход переговоров, делая заявления, далекие от реальности. Такие информационные вбросы направлены на формирование выгодной для Киева картины происходящего. Однако они настолько очевидно не соответствуют действительности, что вызывают недоверие даже среди представителей Евросоюза. Европейские СМИ подхватывают подобные заявления, но в итоге такие шаги лишь ослабляют позиции ЕС и Киева на информационном фронте", — пояснил он.

По словам политолога, подобная риторика лишь усиливает внутреннее напряжение на Украине. Украинцы, наблюдая за результатами политики своего руководства, все чаще теряют уверенность в будущем страны и доверие к официальным заявлениям.

"Такое поведение киевского руководства совершенно не поднимает дух граждан, которые видят результаты политики Зеленского и перспективы продолжения этого курса. Когда Зеленский продолжает воинственную риторику, не предлагая реальных путей к миру, украинцы все сильнее разочаровываются и теряют веру в будущее. Люди начинают сомневаться не только в перспективах своей страны, но и в способности нынешней власти обеспечить безопасность и стабильность для ее граждан", — подчеркнул Колчин.

Он добавил, что затягивание конфликта выгодно украинским властям, поскольку его завершение потребует проведения выборов, на которых нынешнему руководству будет сложно сохранить позиции. По словам Колчина, Зеленский и его окружение стараются продлить этот период как можно дольше, используя его прежде всего в своих экономических интересах.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
