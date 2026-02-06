Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкие танки подошли к границам России: в Европе нашли удобный повод для нагнетания
Осень станет точкой невозврата: Дональд Трамп приближается к опасной черте
Ядерная стабильность ушла в прошлое: мир перешел опасную черту
Временная регистрация без смены статуса: апартаменты ждет рост цен
Покупатели исчезают на ровном месте: цифровая деталь бьёт по автобрендам сильнее кризиса
Без рывков и паники: эта фигуристка соберёт идеальный олимпийский маршрут
Совкомбанк и Халва запускают акцию Киберпонедельник: кэшбэк до 100% за онлайн-покупки каждую неделю
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму

В Госдуме ответили на инициативу по гарантиям безопасности для Одессы

Силовые структуры » Военные новости

Обсуждение отдельных гарантий безопасности для Одессы вне рамок общего мирного соглашения невозможно и не соответствует логике переговорного процесса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Одесса
Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Одесса

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, сообщило, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках подготовки мирного документа.

Колесник отметил, что сама постановка вопроса об отдельных гарантиях безопасности для одного города выглядит некорректно. По его словам, любые договоренности в сфере безопасности могут обсуждаться исключительно в рамках общего соглашения и с учетом позиции всех сторон, включая Россию.

"Никаких отдельных гарантий безопасности по отдельным городам быть не может. Должен быть общий договор по всей линии и по всем вопросам, с жесткими гарантиями не только для Украины, но и для России. Эти гарантии должны быть согласованы и учитывать реалии на сегодняшний день, а не чьи-то отдельные пожелания. Вырывать отдельные города из общего контекста просто не получится", — подчеркнул он.

Парламентарий также обратил внимание на стратегическое значение Одессы для Киева. По его словам, город используется как важный логистический и морской узел, вокруг которого ранее уже возникали спорные и конфликтные ситуации.

"Одесса важна для них не случайно. Это и зерновые сделки, и удобный морской хаб, и возможность завоза вооружений. Мы помним, что под видом зерна туда уже завозилось оружие, а также наносились удары, в том числе с использованием беспилотных катеров. Поэтому попытки выделить Одессу в особый режим безопасности выглядят как стремление сохранить удобную инфраструктуру", — сказал депутат.

Колесник добавил, что подобные заявления носят формальный характер и появляются потому, что украинской стороне необходимо что-то заявлять по теме переговоров.По его словам, такие формулировки не меняют позиции сторон, поскольку изначально понятно, что на подобные предложения Россия не пойдет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Красота и стиль
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Еда и рецепты
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Садоводство, цветоводство
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Последние материалы
В Госдуме ответили на инициативу по гарантиям безопасности для Одессы
Редкие волосы становятся гуще: неожиданный трюк работает лучше дорогих сывороток
Без рывков и паники: эта фигуристка соберёт идеальный олимпийский маршрут
ПДД никто не отменял: как зимняя парковка во дворах приводит к неожиданному штрафу
Суд ЕС разрешил конфисковывать автомобили из России
Импорт без иллюзий: как покупка авто за границей оборачивается миллионным риском
Цены лечат нервы, но не кошелёк: почему санаторный отдых стал недосягаемым для многих
Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею
Совкомбанк и Халва запускают акцию Киберпонедельник: кэшбэк до 100% за онлайн-покупки каждую неделю
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.