В Госдуме ответили на инициативу по гарантиям безопасности для Одессы

Обсуждение отдельных гарантий безопасности для Одессы вне рамок общего мирного соглашения невозможно и не соответствует логике переговорного процесса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесса

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, сообщило, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках подготовки мирного документа.

Колесник отметил, что сама постановка вопроса об отдельных гарантиях безопасности для одного города выглядит некорректно. По его словам, любые договоренности в сфере безопасности могут обсуждаться исключительно в рамках общего соглашения и с учетом позиции всех сторон, включая Россию.

"Никаких отдельных гарантий безопасности по отдельным городам быть не может. Должен быть общий договор по всей линии и по всем вопросам, с жесткими гарантиями не только для Украины, но и для России. Эти гарантии должны быть согласованы и учитывать реалии на сегодняшний день, а не чьи-то отдельные пожелания. Вырывать отдельные города из общего контекста просто не получится", — подчеркнул он.

Парламентарий также обратил внимание на стратегическое значение Одессы для Киева. По его словам, город используется как важный логистический и морской узел, вокруг которого ранее уже возникали спорные и конфликтные ситуации.

"Одесса важна для них не случайно. Это и зерновые сделки, и удобный морской хаб, и возможность завоза вооружений. Мы помним, что под видом зерна туда уже завозилось оружие, а также наносились удары, в том числе с использованием беспилотных катеров. Поэтому попытки выделить Одессу в особый режим безопасности выглядят как стремление сохранить удобную инфраструктуру", — сказал депутат.

Колесник добавил, что подобные заявления носят формальный характер и появляются потому, что украинской стороне необходимо что-то заявлять по теме переговоров.По его словам, такие формулировки не меняют позиции сторон, поскольку изначально понятно, что на подобные предложения Россия не пойдет.