Немецкие танки подошли к границам России: в Европе нашли удобный повод для нагнетания

Размещение немецкой танковой бригады в Литве и проведение учений у границы с Белоруссией свидетельствуют о подготовке к возможному конфликту, но не обязательно означают намерение начать войну. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Фото: commons.wikimedia.org by MKFI, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танк Leopard

Ранее американский журнал The National Interest сообщил со ссылкой на военного обозревателя Питера Сучиу о переброске 105 немецких танков в Литву у границы с Белоруссией. Издание отметило, что Германия может реализовывать план НАТО и концентрировать военную технику у российских границ в рамках подготовки к возможному конфликту с Россией.

По словам Литовкина, на территории Литвы размещена немецкая танковая бригада, которая не входит напрямую в состав НАТО, хотя Германия является членом альянса. Эксперт подчеркнул, что появление сотни танков у границы с Белоруссией связано именно с деятельностью этой бригады, которая регулярно проводит учения и боевую подготовку.

"Надо понимать, что на территории Литвы находится бригада немецкая, не натовская, а именно немецкая. Но то, что Германия входит в НАТО, всем известно. Эти сто танков — техника этой бригады. Учения у границы с Белоруссией, тренировки и подготовка к возможным конфликтам — это нормальная практика. Любая армия либо воюет, либо готовится к войне", — пояснил военный обозреватель.

Он отметил, что сама по себе военная активность Германии и союзников не означает намерения начать войну с Россией или Белоруссией. По мнению эксперта, основная цель подобных действий — создание атмосферы напряженности и поддержание высокого уровня оборонных расходов в Европе.

"Война никому не нужна. Но страх перед новой войной выгоден: он позволяет увеличивать расходы на армию и военно-промышленный комплекс, а также отвлекать внимание населения от внутренних проблем — роста цен, инфляции и снижения уровня жизни. Так власти прикрывают неспособность наладить экономическое развитие, используя тему российской угрозы", — заключил Литовкин.