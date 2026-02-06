Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Длиннее жирафа и тяжелее медведя: в Индонезии обнаружили питона — рекордсмена
Еда, от которой не ждут подвоха: эти продукты нарушают обмен веществ и ускоряют старение
Ошибка в воспитании из лучших побуждений: из-за нее ребенок теряет чувство защищенности
Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка
Похудение любой ценой: популярный препарат может оставить без зрения и здоровья
Вузы массово сокращают платные места: к чему на самом деле готовят абитуриентов
Непризнанный Донбасс: ключевой фактор затяжного разрыва с Западом
ЖК, которые не простаивают: признаки комфортного дома, за которым охотятся покупатели
Немецкие танки подошли к границам России: в Европе нашли удобный повод для нагнетания

Уезжать страшнее, чем остаться: почему люди продолжают жить в приграничье

Силовые структуры » Военные новости

Постоянный смертельный риск со временем перестает ощущаться как страх и становится частью обычной жизни, рассказал депутат Шебекинского муниципального округа Егор Ахунджанов. О жизни приграничного села Новая Товолжанка и главных угрозах для мирных жителей он сообщил в эфире Pravda.Ru.

Дрон ВС РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дрон ВС РФ

Ахунджанов отметил, что ситуация в приграничных населенных пунктах Шебекинского округа за последнее время изменилась, но это не означает, что жизнь стала безопаснее. По его словам, если раньше основной угрозой были массированные обстрелы, то теперь главную опасность для мирных жителей представляют дроны, с которыми люди сталкиваются практически ежедневно.

"Главная проблема на сегодняшний день — как бы обстрелов как таковых стало существенно меньше, чем это было в начале. Основная проблема — это дроны. Это превращается уже в обыденность. Человек погиб, раненый, ударили автомобиль, это даже не новость", — отметил Ахунджанов.

Он подчеркнул, что со временем у людей меняется восприятие происходящего, и даже постоянная угроза жизни перестает вызывать острый страх. По его словам, многие жители не решаются уезжать, поскольку бросить дом, работу и привычный уклад оказывается психологически и жизненно сложнее, чем продолжать жить в условиях ежедневной опасности.

Полная запись разговора с Егором Ахунджановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

