Уезжать страшнее, чем остаться: почему люди продолжают жить в приграничье

Постоянный смертельный риск со временем перестает ощущаться как страх и становится частью обычной жизни, рассказал депутат Шебекинского муниципального округа Егор Ахунджанов. О жизни приграничного села Новая Товолжанка и главных угрозах для мирных жителей он сообщил в эфире Pravda.Ru.

Ахунджанов отметил, что ситуация в приграничных населенных пунктах Шебекинского округа за последнее время изменилась, но это не означает, что жизнь стала безопаснее. По его словам, если раньше основной угрозой были массированные обстрелы, то теперь главную опасность для мирных жителей представляют дроны, с которыми люди сталкиваются практически ежедневно.

"Главная проблема на сегодняшний день — как бы обстрелов как таковых стало существенно меньше, чем это было в начале. Основная проблема — это дроны. Это превращается уже в обыденность. Человек погиб, раненый, ударили автомобиль, это даже не новость", — отметил Ахунджанов.

Он подчеркнул, что со временем у людей меняется восприятие происходящего, и даже постоянная угроза жизни перестает вызывать острый страх. По его словам, многие жители не решаются уезжать, поскольку бросить дом, работу и привычный уклад оказывается психологически и жизненно сложнее, чем продолжать жить в условиях ежедневной опасности.

