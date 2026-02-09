Дорогие игрушки закончились: что стоит за острым дефицитом ракет Patriot на Украине

Острая нехватка ракет для комплексов Patriot в Украине обусловлена высокой стоимостью вооружений, снижением объемов западных поставок и значительными потерями техники на фронте. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комплекс ПВО Patriot

Ранее газета Financial Times сообщила, что в январе дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot у украинских Воздушных сил достиг момента, когда пусковые установки были пустыми и силы ПВО не могли отражать атаки.

По словам Михайлова, главная причина дефицита ракет Patriot заключается в их высокой стоимости и сокращении объемов западных поставок. Он отметил, что на начальном этапе конфликта США и союзники активно снабжали Киев современными системами ПВО, однако сегодня ресурсы исчерпаны, а производители не спешат восполнять запасы.

"Система Patriot — одна из самых дорогостоящих в мире среди комплексов средней дальности. Стоимость одной ракеты варьируется от миллиона до полутора миллионов долларов. Пока поставки шли крупными партиями, это не ощущалось. Но теперь, когда украинские комплексы регулярно уничтожаются, восполнить потери становится крайне трудно", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что российские военные применяют комбинированную тактику, выводя из строя пусковые установки и радары Patriot, а также заставляя украинские расчеты расходовать дорогостоящие ракеты на ложные цели. В результате запасы боеприпасов быстро истощаются, что делает невозможным отражение массированных атак.

"При массированных ударах у Украины не хватает запасов для эффективного перехвата целей, поскольку дорогостоящие ракеты расходуются в первую очередь на ложные и беспилотные объекты. После этого у расчетов просто не остается боеприпасов для отражения более мощных атак. Кроме того, Patriot не способен бороться с гиперзвуковыми вооружениями вроде "Кинжала" или "Циркона". Это делает систему уязвимой и значительно снижает ее эффективность в современных условиях", — отметил Михайлов.

Эксперт добавил, что американские компании не заинтересованы в расширении поставок Patriot, поскольку каждая потеря комплекса наносит ущерб их репутации на мировом рынке вооружений. По его словам, страны, ранее закупавшие Patriot, все чаще обращают внимание на российские системы ПВО, включая С-400, которые уже стоят на вооружении в Индии, Китае и Турции.