Интерес возник сразу: российская РСЗО Сарма превзошла HIMARS по ключевому параметру

Система залпового огня "Сарма" продемонстрировала высокую эффективность в боевых условиях и по своим характеристикам превосходит американский HIMARS. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Россия впервые представила за рубежом новейшую РСЗО "Сарма". Натуральный образец изделия был продемонстрирован на выставке World Defense Show 2026, которая проходит в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля.

Дандыкин объяснил, что решение представить "Сарму" на международной выставке продиктовано успешными результатами ее боевого применения и высоким экспортным потенциалом. Эксперт отметил, что зарубежные заказчики традиционно проявляют интерес к вооружению, которое подтвердило свои характеристики не только на полигонах, но и в боевой практике.

"Система уже прошла боевые испытания и показала себя с лучшей стороны. У нее шесть направляющих, используется калибр 300 миллиметров, как у "Смерча". При этом она легче, но обладает большей огневой мощью и повышенной точностью. По дальности стрельбы "Сарма" превосходит американский HIMARS, а по точности сопоставима с ним", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что "Сарма" — не единственная современная разработка, представленная в Эр-Рияде. Россия демонстрирует целую линейку вооружений, прошедших проверку в реальных условиях и уже получивших положительные отзывы специалистов. По словам Дандыкина, наличие боевого опыта значительно повышает интерес иностранных заказчиков к российской технике.

"Думаю, перспектива экспорта у этих систем действительно большая. Но они нужны и на фронте, где уже доказали свою эффективность. Сейчас представлена целая линейка новой техники — порядка ста образцов вооружений, которые прошли проверку в реальных боевых условиях и подтвердили свои характеристики", — заключил Дандыкин.