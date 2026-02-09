Интерес возник сразу: российская РСЗО Сарма превзошла HIMARS по ключевому параметру

Система залпового огня "Сарма" продемонстрировала высокую эффективность в боевых условиях и по своим характеристикам превосходит американский HIMARS. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что Россия впервые представила за рубежом новейшую РСЗО "Сарма". Натуральный образец изделия был продемонстрирован на выставке World Defense Show 2026, которая проходит в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля.
Дандыкин объяснил, что решение представить "Сарму" на международной выставке продиктовано успешными результатами ее боевого применения и высоким экспортным потенциалом. Эксперт отметил, что зарубежные заказчики традиционно проявляют интерес к вооружению, которое подтвердило свои характеристики не только на полигонах, но и в боевой практике.
"Система уже прошла боевые испытания и показала себя с лучшей стороны. У нее шесть направляющих, используется калибр 300 миллиметров, как у "Смерча". При этом она легче, но обладает большей огневой мощью и повышенной точностью. По дальности стрельбы "Сарма" превосходит американский HIMARS, а по точности сопоставима с ним", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что "Сарма" — не единственная современная разработка, представленная в Эр-Рияде. Россия демонстрирует целую линейку вооружений, прошедших проверку в реальных условиях и уже получивших положительные отзывы специалистов. По словам Дандыкина, наличие боевого опыта значительно повышает интерес иностранных заказчиков к российской технике.
"Думаю, перспектива экспорта у этих систем действительно большая. Но они нужны и на фронте, где уже доказали свою эффективность. Сейчас представлена целая линейка новой техники — порядка ста образцов вооружений, которые прошли проверку в реальных боевых условиях и подтвердили свои характеристики", — заключил Дандыкин.
Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.